Стало известно, кто стал новым актером второго сезона сериала «Школа»

Телеканал «1+1» раскрыл имя еще одного нового актера, который появится в премьерных сериях второго сезона сериала «Школа» осенью.

Им стал украинский актер Вячеслав Богушевский, который в новом сезоне исполнит роль успешного хирурга Макса.

Вячеслав Богушевський пресс-служба канала 1+1

По сюжету сериала Макс воспитывает сына, который переходит учиться в 10 класс школы под руководством Екатерины Анатольевны. Кроме того, герой Вячеслава Богушевского вместе с партнерами открывает клинику хирургии.

Вячеслав рассказывает:

Мой герой Макс сейчас переживает непростой период в своей жизни. Во-первых, у него достаточно сложные отношения с сыном, который стремительно стал взрослым, а мой герой осознал, что даже не заметил, как это произошло. Во-вторых, личная жизнь тоже не складывается. Но благодаря тому, что сын перешел в школу, в которой происходят основные события, жизнь Макса также резко изменилась.

Вячеслав Богушевський пресс-служба канала 1+1

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Украинский актер Вячеслав Богушевский известен зрителям телеканала «1+1» работой над сериалом «Центральная больница», где он исполнил роль травматолога.

Вячеслав Богушевський пресс-служба канала 1+1

Креативный продюсер сериала и руководитель жанрового направления «1+1 Продакшн» Ксения Черная прокомментировала:

Для нас было важно на эту роль найти харизматичного, успешного, умеющего себя подать актера. Задача была не из легких, поэтому поиски продолжались до тех пор, пока мы не увидели Вячеслава. На тот момент он снимался в польском сериале в Варшаве, поэтому прежде чем встретится лично, мы познакомились и первые пробы провели по видеозвонку. Съемки с Вячеславом проходили в одной из самых инновационных клиник страны, Институте хирургии Доктора Валихновского.

Напомним, во втором сезоне сериала «Школа» зрители узнают, какие тайны преподаватели скрывают в учительской, кто угрожал главной героине Нике в последних сериях первого сезона, и сможет ли Лола остаться самой популярной девочкой в ​​школе и вернуть Пашу. Кроме того, в новых сериях станет известно, как будут развиваться романтические отношения Кати и Алекса. Еще одной интригой сезона остается то, как сложится жизнь требовательной и строгой Дарины Петровны, и сможет ли она вернуть власть в школе в свои руки. В новых сериях 10-Б станет выпускным классом - 11-Б, в ленте появятся новые герои - ученики 10-Б, с которыми главным героям придется бороться за лидерство в школе.

Премьера второго сезона ленты состоится этой осенью на телеканале «1+1».

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