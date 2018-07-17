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Экс-солистка Destiny's Child попала в психбольницу

Комментариев: 1
Бывшая участница популярной группы Destiny's Child Мишель Уильямс призналась в проблемах с психическим здоровьем.
Мишель Уильямс попала в психбольницу
Мишель Уильямс попала в психбольницу
instagram.com/michellewilliams

Американская певица Мишель Уильямс попала в психиатрическую больницу из-за депрессии.

Об этом знаменитость откровенно призналась в своем Instagram-аккаунте:

Я годы посвятила образованию в области психического здоровья и призвала людей обращаться за поддержкой к тем, кто любит их и заботится о них. Недавно я получила такой же совет и обратилась за помощью к группе профессионалов.

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Как передает американский таблоид TMZ, Уильямс оказалась в больнице Лос-Анджелеса из-за депрессии и находится там уже несколько дней. Ранее артистка сама признавалась, что хотела совершить суицид. 

Похоже, сейчас певица получает всю необходимую помощь и чувствует себя гораздо лучше.

Напомним, на американскую светскую львицу Ким Кардашьян подали в суд. Что послужило причиной, читайте здесь.

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Теги: Destiny's Child, Мишель Уильямс, новости, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  19.07.2018, 16:19
Оценка:  0
pусский
Это я ей свой отросток показал!
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