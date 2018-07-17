Экс-солистка Destiny's Child попала в психбольницу
Американская певица Мишель Уильямс попала в психиатрическую больницу из-за депрессии.
Об этом знаменитость откровенно призналась в своем Instagram-аккаунте:
Я годы посвятила образованию в области психического здоровья и призвала людей обращаться за поддержкой к тем, кто любит их и заботится о них. Недавно я получила такой же совет и обратилась за помощью к группе профессионалов.
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Как передает американский таблоид TMZ, Уильямс оказалась в больнице Лос-Анджелеса из-за депрессии и находится там уже несколько дней. Ранее артистка сама признавалась, что хотела совершить суицид.
Похоже, сейчас певица получает всю необходимую помощь и чувствует себя гораздо лучше.
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