Экс-солистка Destiny's Child попала в психбольницу

Бывшая участница популярной группы Destiny's Child Мишель Уильямс призналась в проблемах с психическим здоровьем.

Американская певица Мишель Уильямс попала в психиатрическую больницу из-за депрессии.

Об этом знаменитость откровенно призналась в своем Instagram-аккаунте:

Я годы посвятила образованию в области психического здоровья и призвала людей обращаться за поддержкой к тем, кто любит их и заботится о них. Недавно я получила такой же совет и обратилась за помощью к группе профессионалов.

Допис, поширений Michelle Williams (@michellewilliams) 17 Лип 2018 р. о 12:01 PDT

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Как передает американский таблоид TMZ, Уильямс оказалась в больнице Лос-Анджелеса из-за депрессии и находится там уже несколько дней. Ранее артистка сама признавалась, что хотела совершить суицид.

Похоже, сейчас певица получает всю необходимую помощь и чувствует себя гораздо лучше.

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