Андрей Данилко заговорил о президентских амбициях

Украинский артист Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, рассказал, смог ли бы уйти в политику.

Украинский певец и продюсер Андрей Данилко заявил, что мог бы баллотироваться в президенты.

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В интервью изданию “Комсомольская правда в Украине“ артист признался, что мог бы стать кандидатом в президенты наряду с певцом Святославом Вакарчуком и комиком Владимиром Зеленским:

Я ничего в этом страшного не вижу, если я буду третьим. Бог любит троицу. Было бы хорошо.

В ответ на предложение баллотироваться, так как его многие поддержат, Данилко сказал:

Ну, давайте я подумаю. Меня как-то спросили, если бы среди кандидатов не было Володи и Славика, наверное, это было бы глупо, а так… “Но вы же не профессионал, мову не знаете“ - говорят. Я мову знаю, у меня нет опыта общения.

Напомним, ранее украинская певица Надя Дорофеева прокомментировала слухи о своей беременности.