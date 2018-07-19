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Андрей Данилко заговорил о президентских амбициях

Комментариев: 3
Украинский артист Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, рассказал, смог ли бы уйти в политику.
Андрей Данилко заговорил о президентских амбициях
Андрей Данилко заговорил о президентских амбициях
пресс-служба канала СТБ

Украинский певец и продюсер Андрей Данилко заявил, что мог бы баллотироваться в президенты.

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В интервью изданию “Комсомольская правда в Украине“ артист признался, что мог бы стать кандидатом в президенты наряду с певцом Святославом Вакарчуком и комиком Владимиром Зеленским:

Я ничего в этом страшного не вижу, если я буду третьим. Бог любит троицу. Было бы хорошо.

В ответ на предложение баллотироваться, так как его многие поддержат, Данилко сказал:

Ну, давайте я подумаю. Меня как-то спросили, если бы среди кандидатов не было Володи и Славика, наверное, это было бы глупо, а так… “Но вы же не профессионал, мову не знаете“ - говорят. Я мову знаю, у меня нет опыта общения.

 

Напомним, ранее украинская певица Надя Дорофеева прокомментировала слухи о своей беременности.

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Теги: Андрей Данилко, новости, шоу-биз
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Комментариев (3)
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i-dundel    19.07.2018, 12:13
Оценка:  -1
i-dundel
со звездой во лбу на саммите- вот это представитель, хотя может такое стадо терпил такого президента и заслуживают
гость  (аноним)  19.07.2018, 11:54
Оценка:  +2
гость
Наверное, мы заслужили вот такого "президента"! Чем дальше, тем больше. Трудно даже представить, куда бы нас завела Верка Сердючка!
ВоблаВологда  (аноним)  19.07.2018, 11:53
Оценка:  +1
ВоблаВологда
Какая политика, Андрюша ? Клоуну-клоуново)))).
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