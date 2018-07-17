Кейт Аптон появилась на публике впервые после объявления о беременности
Модель Кейт Аптон, которая беременна первенцем от супруга - бейсболиста Джастина Верландера, впервые появилась на публике после объявления о будущем пополнении в семье.
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Знаменитость посетила бейсбольный матч MLB All-Star Game 2018, в котором принял участие ее муж. Аптон приехала поддержать его, о чем свидетельствует снимок в ее Instagram-аккаунте.
Супруги появились на красной дорожке, позируя в стильных нарядах.
Пара познакомилась в 2012 году на съемках рекламного ролика. Через год они расстались, но вскоре помирились. Летом 2016 года молодой человек сделал возлюбленной предложение руки и сердца, а в ноябре прошлого года Кейт и Джастин сыграли свадьбу.
Напомним, американская модель Кайли Дженнер снялась в провокационной фотосессии с возлюбленным Трэвисом Скоттом.
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