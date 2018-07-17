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Кейт Аптон появилась на публике впервые после объявления о беременности

Комментариев: 2
26-летняя модель Кейт Аптон посетила бейсбольный матч MLB All-Star Game 2018.
Кейт Аптон появилась на публике впервые после объявления о беременности
Кейт Аптон появилась на публике впервые после объявления о беременности
instagram.com/kateupton

Модель Кейт Аптон, которая беременна первенцем от супруга - бейсболиста Джастина Верландера, впервые появилась на публике после объявления о будущем пополнении в семье.

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Знаменитость посетила бейсбольный матч MLB All-Star Game 2018, в котором принял участие ее муж. Аптон приехала поддержать его, о чем свидетельствует снимок в ее Instagram-аккаунте.

Супруги появились на красной дорожке, позируя в стильных нарядах.

 

#MLB #AllStarGame with @justinverlander!

Публикация от Kate Upton (@kateupton)

Пара познакомилась в 2012 году на съемках рекламного ролика. Через год они расстались, но вскоре помирились. Летом 2016 года молодой человек сделал возлюбленной предложение руки и сердца, а в ноябре прошлого года Кейт и Джастин сыграли свадьбу. 
 

Напомним, американская модель Кайли Дженнер снялась в провокационной фотосессии с возлюбленным Трэвисом Скоттом.

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Теги: Кейт Аптон, Джастин Верландер, новости, фото
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  18.07.2018, 12:23
Оценка:  -1
pусский
Насру ей на морду, бля!
Андрей Вл-ч  (аноним)  18.07.2018, 11:10
Оценка:  -2
Андрей Вл-ч
Ну и мразь!
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