Екатерина Бужинская провела международный песенный конкурс в Болгарии

Певица Екатерина Бужинская в третий раз провела на болгарском побережье международный конкурс украинской песни "Україна – це ми!", в котором приняли участие дети со всех регионов Украины.

Три года назад артистке Екатерине Бужинской предложила организовать конкурс украинской песни директор туристической компании детского отдыха “Elita Tour“ Татьяна Гусейнова.

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И идея такого конкурса полностью совпала с видением певицы, как украинцы должны быть представлены в мире – талантливой нацией с прекрасной музыкой, и с ее желанием популяризировать нашу культуру, налаживая с помощью творчества дружественные связи между странами. Бужинская говорит:

Наш конкурс – это не только невероятный и незабываемый праздник музыки, каждая минута которого наполнена гордостью за наших талантливых детей… Часто до мурашек и слез радости! Это еще и наша миротворческая, добрая и светлая творческая миссия. Мне близко определение, что искусство – это народная дипломатия, а значит, так я могу создавать позитивный имидж нашей страны в мире, и делаю для этого все возможное и зачастую невозможное.

Впервые в этом году на конкурсе к песенной традиции добавилась традиция кулинарная: партнеры вечера, украинцы, открывшие в Болгарии сеть ресторанов “Нашата хата“, испекли караваи, самый большой из которых получил название “Каравай мира“. Он стал не только вкуснейшим лакомством для ребят, приехавших в Midia Grand Resort из разных уголков мира, но и символом единства, дружбы и миролюбия. Поэтому на просьбу певицы вместе помолиться за мир в Украине дети откликнулись без раздумий:

В этом году рядом с собой я собрала звездное жюри. В Болгарию с двумя детьми прилетела актриса, телеведущая и молодая мама Лилия Ребрик и ее супруг, хореограф-постановщик международных проектов Андрей Дикий, и я им невероятно признательна за поддержку. Помогала оценивать участников, конечно, директор туристической компании “Elita Tour“ Татьяна Гусейнова. От Болгарии в жюри были: президент международного конкурса-фестиваля искусств “Морска Перла“ Ангел Рангелов, владелица Midia Grand Resort Йорданка Янакиева и главный редактор элитного европейского журнала«Гост» Евгения Стайловская, подготовившая вместе с ювелирным брендом Goto победительнице конкурса приз зрительских симпатий – золотой браслет.



Он стал ценным дополнением к призу за первое место – путевке на следующее лето в Midia Grand Resort. Ее получила 11-летняя Таисия Стасюк, родом из семьи переселенцев из Донецка, которая поразила жюри исполнением песни “Ми – Україна“. В 2019 году она сможет не просто насладиться солнцем и морем, но и проведет время с пользой – лучший лагерь в Болгарии знаменит своими творческими кружками. Второе место заняла Полина Загной с песней “Усміхнися мені“, а третье разделили Катерина Ходос с композицией “Наша родина“ и Полина Златоволосая, исполнив песню “Дикі гуси“. На конкурсе звучит фолк, современные хиты, кавер-версии и даже авторский репертуар:

В этом году меня потрясли авторской песней “Радість“ Вера и Ольга Богдай, мама и дочь, которые приехали из Львова в этот лагерь специально, чтобы попасть на наш конкурс.

Грандиозную праздничную атмосферу вечера завершил сольный концерт Екатерины, который дети из Германии и Италии, Испании и Польши приняли восторженно, даже не понимая смысла песен, но влюбившись в красоту украинской музыки. Правда, была часть аудитории, отдыхающая в лагере не первый год, и уже знающая слова, поэтому песню “Україна – це ми!“ они подпевали вместе с Бужинской.





Конкурс продолжит свою жизнь в следующем году: заявки на участие в международном конкурсе уже оставили дети из Италии, Германии и Беларуси. Их ничуть не остановило обязательное условие для участия – им придется выучить и петь песни на украинском языке.



Напомним, ранее украинская актриса Даша Астафьева рассказала, как снимались постельные сцены в эротической комедии “Свингеры“.