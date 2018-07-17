Клип Леонида Колосовского на "Имя 505" стал самым популярным в СНГ

Видеоклип группы "Время и Стекло" на песню "Имя 505", авторства режиссера Леонида Колосовского, установил рекорд.

Видеоклип группы “Время и Стекло“ на песню “Имя 505“, авторства режиссера Леонида Колосовского, собрал рекордных 200 000 000 просмотров на YouTube и, автоматически, стал самым просматриваемым музыкальным видео во всем СНГ.



Три года назад состоялся релиз видеоработы, которая стала новым определяющим этапом в творчестве группы “Время и Стекло“. Режиссер Леонид Колосовский сумел увидеть артистов по-новому, чем задал определяющий вектор в визуальной стилистике группы, а также - новый тренд в отечественном клипмейкинге в целом. Только за первые полгода клип набрал 30 миллионов просмотров, занял лидирующие позиции в музыкальных чартах и взлетел на первое место в СНГ согласно видеообзору YouTube Rewind.

Сегодня абсолютный прорыв в современной украинской музыке – видеоработа “Имя 505“ - побила новый рекорд. Счетчик просмотров клипа преодолел отметку в 200 миллионов на YouTube.





Мало кто знает, что легендарный видеоклип должен был сниматься в совершенно другой локации. По словам режиссера, в основе сюжета лежала идея некой вечеринки где-то на вилле в Лос-Анджелесе, тусовка, где все присутствующие бесконтрольно отрываются. Но, протестив вместе с оператором Антоном Фурсой несколько кадров в подходящем интерьере, Леонид Колосовский с командой приняли спонтанное решение – снимать на цветных фонах, выставив фотографический свет. Возможно, именно это заключение и определило дальнейший успех клипа “Имя 505“, который на сегодня стал некой “визуальной цитатой“.

Надя Дорофеева и Леонид Колосовский пресс-служба

Режиссер признался:

Это первый несюжетный клип для группы “Время и Стекло“. Вспоминаю нашу встречу с артистами и продюсерами Ириной Горовой и Потапом. Я пришел с таблицей Excel на 80 пунктов – разных кадров, которые зрители увидели в видеоработе. Позитив, обвешанный ложками, или бьющий себя молотком по руке, Надя, которая ест кислый лимон или повторяет “вирусные“ танцевальные движения. После 15 пункта я сделал паузу и в переговорной комнате несколько минут стояла тишина. Было сложно заразить команду этой безумной идеей, ведь она звучала странно. Но, все-таки, все поддержали авантюру! Яркие образы артистов воплотили Слава Чайка и Виталий Дацюк. Приятно, что этот клип стал таким успешным, - тогда подобного результата никто не ожидал. На тот момент мы делали все в кайф, как сегодня говорят, на хайпе. Это первая видеоработа украинского производства, которая набрала 200 миллионов просмотров! Меня переполняют эмоции!

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Успех клипа “Имя 505“ и еще ряда музыкальных видео для таких артистов как MOZGI, Время и Стекло, Оля Полякова, Артем Пивоваров, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Дима Билан, Градусы, DZIDZIO, Потап и Настя и других, каждый из которых набрал миллионы просмотров в сети определил Леонида Колосовского как одного из самых востребованных клипмейкеров в СНГ. Режиссер не раз был номинантом и победителем музыкальных премий на звание “Клипмейкер года“.

Леонид Колосовский пресс-служба

К слову, вскоре состоится премьера новой видео-работы Колосовского для группы - кумиров миллионов подростков “Open Kids“.



Посмотреть клип “Время и Стекло“ на песню “Имя 505“ можно здесь:

Напомним, MONATIK и вокалистка группы “Время и Стекло“ Надя Дорофеева показали тизер общего клипа “Глубоко...“. Посмотреть его можно здесь.