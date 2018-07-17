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TAYANNA произвела фурор на "Славянском базаре"

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XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар" прошел в Беларуси с 12 по 16 июля.
TAYANNA произвела фурор на "Славянском базаре"
TAYANNA произвела фурор на "Славянском базаре"
пресс-служба

Впервые приглашённой гостьей в этом году стала украинская певица ТAYANNA. На сцене Летнего амфитеатра Витебска артистка появилась дважды.

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В первый день Таянна исполнила песни на украинском языке - “Шкода“ и “Сила“, а во второй день прозвучала композиция “Осень“ из русскоязычного альбома “TAYANNA. Портреты“.

Во время выступления артистка обратилась к зрителям:

Витебск, я очень рада быть в гостях у вас!  На протяжении многих лет я смотрела Славянский базар, мне всегда хотелось хотя бы раз побывать на этом фестивале. Большая честь сегодня стоять на этой сцене и петь для вас!

“Певицу года“ по версии легендарной премии “Золотая Жар-птица“ белорусская публика приняла тепло. На сцену она вышла малоизвестным артистом, а ушла дивой под громкие аплодисменты слушателей. TAYANNA покорила красотой не только внешней, но и вокальной.

Напомним, украинские артисты MONATIK и Надя Дорофеева поделились тизером совместного клипа “Глубоко...“. Посмотреть его можно здесь.

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Теги: TAYANNA, Славянский базар, новости, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  17.07.2018, 20:14
Оценка:  0
гость
Очень странно, что никто не освящал этот конкурс, не написал, что Мила Нитич заняла 2-е место. Как-то неэтично - от нашей страны выступала участница, попала в тройку лучших, зато про Решетняк (приглашенную гостью) написали да похвалили.
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