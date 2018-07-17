72-летняя Шер вышла в свет в пикантном топе

Легендарная исполнительница Шер посетила премьеру фильма-мюзикла Mamma Mia!

72-летняя певица Шер вышла в свет в эффектном образе.

На премьеру фильма-мюзикла Mamma Mia! артистка надела черный комплект из свободных брюк-клеш и удлиненного жакета. Образ Шер дополнила оригинальным колье из белых и черных перьев.

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Но главной “изюминкой“ образа является откровенный шифоновый топ с глубоким декольте и черной вышивкой.

Такой фасон всегда был фирменным стилем Шер — любви к черным кружевам и полупрозрачным тканям певица не скрывала никогда. Похоже, возраст ее абсолютно не смущает и даже в 72 артистка может себе позволить смелые наряды.

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