72-летняя Шер вышла в свет в пикантном топе
Легендарная исполнительница Шер посетила премьеру фильма-мюзикла Mamma Mia!
72-летняя певица Шер вышла в свет в эффектном образе.
На премьеру фильма-мюзикла Mamma Mia! артистка надела черный комплект из свободных брюк-клеш и удлиненного жакета. Образ Шер дополнила оригинальным колье из белых и черных перьев.
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Но главной “изюминкой“ образа является откровенный шифоновый топ с глубоким декольте и черной вышивкой.
Такой фасон всегда был фирменным стилем Шер — любви к черным кружевам и полупрозрачным тканям певица не скрывала никогда. Похоже, возраст ее абсолютно не смущает и даже в 72 артистка может себе позволить смелые наряды.
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