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"Точка G": On I Ona презентовали интимный трек

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В своем летнем релизе участники украинской группы On I Ona ответили на вопрос, что такое «Точка G».
Новый трек группы On I Ona
Новый трек группы On I Ona
пресс-служба

На этот вопрос ответят On I Ona в своем новом летнем релизе. Седьмой обнародованный трек закрепляет уже узнаваемый стиль дуэта: On I Ona продолжают легко касаться струн глубоких эмоций своих слушателей. Сенсуальный (sensual) deep house и настоящие чувства двух любящих людей. On I Ona снова смогли передать знакомое каждому настроение. Сингл пробуждает приятные теплые переживания и воспоминания, легкую грусть по пьянящим минутам, дням и ночам, проведенным с любимым человеком.

Алёна говорит:

Трек с достаточно интимным названием, но не про секс. Он про любовь. Эта та степень интимности между людьми, когда самая главная эрогенная зона находится у тебя в душе.

Лёша комментирует:

Случалось ли вам признаваться самому себе, что вы по уши влюбились? Если да, то вы счастливый человек, такой же, как и мы.

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Релиз “Точка G” сопровождается таким же стильным Lyric видео, а в планы On I Ona также входит съемка клипа.

Послушать песню «Точка G» группы On I Ona можно здесь:

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о 

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Теги: on i ona, on i ona песни, новости, видео
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Источник: ivona bigmir)net

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