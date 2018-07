"Точка G": On I Ona презентовали интимный трек

В своем летнем релизе участники украинской группы On I Ona ответили на вопрос, что такое «Точка G».

На этот вопрос ответят On I Ona в своем новом летнем релизе. Седьмой обнародованный трек закрепляет уже узнаваемый стиль дуэта: On I Ona продолжают легко касаться струн глубоких эмоций своих слушателей. Сенсуальный (sensual) deep house и настоящие чувства двух любящих людей. On I Ona снова смогли передать знакомое каждому настроение. Сингл пробуждает приятные теплые переживания и воспоминания, легкую грусть по пьянящим минутам, дням и ночам, проведенным с любимым человеком.

Алёна говорит:

Трек с достаточно интимным названием, но не про секс. Он про любовь. Эта та степень интимности между людьми, когда самая главная эрогенная зона находится у тебя в душе.

Лёша комментирует:

Случалось ли вам признаваться самому себе, что вы по уши влюбились? Если да, то вы счастливый человек, такой же, как и мы.

Релиз “Точка G” сопровождается таким же стильным Lyric видео, а в планы On I Ona также входит съемка клипа.

Послушать песню «Точка G» группы On I Ona можно здесь:

