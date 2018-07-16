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Даша Астафьева и Павел Зибров сыграют в украинской комедии

Комментариев: 2
В Киеве снимут комедийное роуд-муви под названием "Продюсер", в котором сыграют украинские звезды.
Даша Астафьева снимется в комедии "Продюсер"
Даша Астафьева снимется в комедии "Продюсер"
instagram.com/da_astafieva

В украинской комедии “Продюсер“ снимутся украинские музыканты Даша Астафьева и Павел Зибров.

Проект будущего фильма был презентован на Летнем кинорынке во время Одесского кинофестиваля, передает “Детектор Медиа“.

Кроме певицы Даши Астафьевой, ведущего Алексея Дурнева и певца Павла Зиброва, роли в фильме также исполнят певица Мишель Андраде, телеведущий Никита Добрынин, спортсменка Лилия Подкопаева, комик Борис Барский, “мисс Украина“ Александра Кучеренко, дизайнер Андре Тан и другие.

Выход фильма “Продюсер“ в украинский прокат запланирован на март 2019 года. Дистрибьютор - компания Ukrainian Film Distribution (UFD).

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По сюжету, самоуверенный молодой кинопродюсер потратил на вечеринки все деньги, которые получил на будущий фильм. Съемка его ленты начинается уже завтра, а платить за нее нечем, поэтому главный герой должен найти средства.

Комик Борис Барский поделился своими надеждами на будущую киноленту и заверил:

В фильме очень хороший эксклюзивное юмор от создателей “Камеди клаб“ и “Лиги смеха“.

Съемки стартуют в августе и пройдут в Киеве и Киевской области. Постпродакшн фильма начнется в октябре. Режисером станет клипмейкер Сергей Уэйн. Производством будет заниматься компания Firework Sound.

Напомним, украинский фильм “Вулкан“ победил на кинофестивале в Армении.

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Теги: Даша Астафьева, Павел Зибров, Мишель Андраде, Лилия Подкопаева, Борис Барский, Андре Тан, Алексей Дурнев, новости, шоу-биз
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  16.07.2018, 22:50
Оценка:  0
pусский
Я их вонюче выeбy!
гость  (аноним)  16.07.2018, 22:36
Оценка:  0
гость
говнище
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