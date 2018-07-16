Даша Астафьева и Павел Зибров сыграют в украинской комедии

В Киеве снимут комедийное роуд-муви под названием "Продюсер", в котором сыграют украинские звезды.

В украинской комедии “Продюсер“ снимутся украинские музыканты Даша Астафьева и Павел Зибров.

Проект будущего фильма был презентован на Летнем кинорынке во время Одесского кинофестиваля, передает “Детектор Медиа“.

Кроме певицы Даши Астафьевой, ведущего Алексея Дурнева и певца Павла Зиброва, роли в фильме также исполнят певица Мишель Андраде, телеведущий Никита Добрынин, спортсменка Лилия Подкопаева, комик Борис Барский, “мисс Украина“ Александра Кучеренко, дизайнер Андре Тан и другие.

Выход фильма “Продюсер“ в украинский прокат запланирован на март 2019 года. Дистрибьютор - компания Ukrainian Film Distribution (UFD).

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По сюжету, самоуверенный молодой кинопродюсер потратил на вечеринки все деньги, которые получил на будущий фильм. Съемка его ленты начинается уже завтра, а платить за нее нечем, поэтому главный герой должен найти средства.

Комик Борис Барский поделился своими надеждами на будущую киноленту и заверил:

В фильме очень хороший эксклюзивное юмор от создателей “Камеди клаб“ и “Лиги смеха“.

Съемки стартуют в августе и пройдут в Киеве и Киевской области. Постпродакшн фильма начнется в октябре. Режисером станет клипмейкер Сергей Уэйн. Производством будет заниматься компания Firework Sound.

Напомним, украинский фильм “Вулкан“ победил на кинофестивале в Армении.