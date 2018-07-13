Звезда "Сумерек" проводит медовый месяц на нудистском пляже

Актриса Эшли Грин, которая менее двух недель назад вышла замуж, отправилась с супругом на Гавайские острова.

Актриса Эшли Грин, известная по роли Элис Каллен в серии фильмов “Сумерки“, отправилась на Гавайские острова, где проводит медовый месяц с супругом Полом Коури.

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Отдых супруги проводят в романтических местах - фотографируются на фоне водопада, примеряют гавайские бусы и даже посещают нудистский пляж. Об этом свидетельствует снимок, опубликованный в Instagram-аккаунте Эшли.

Кадр, на котором Грин прикрывает обнаженную грудь рукой, был опубликован на ее странице с такой подписью:

С ним я дикая и свободная.

#bliss Допис, поширений Ashley Greene (@ashleygreene) 14 Лип 2018 р. о 7:15 PDT

Отметим, что Эшли Грин и Пол Коури начали встречаться в 2013 году, а спустя три года решили пожениться.

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