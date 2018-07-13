Звезда "Сумерек" проводит медовый месяц на нудистском пляже
Актриса Эшли Грин, известная по роли Элис Каллен в серии фильмов “Сумерки“, отправилась на Гавайские острова, где проводит медовый месяц с супругом Полом Коури.
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Отдых супруги проводят в романтических местах - фотографируются на фоне водопада, примеряют гавайские бусы и даже посещают нудистский пляж. Об этом свидетельствует снимок, опубликованный в Instagram-аккаунте Эшли.
Кадр, на котором Грин прикрывает обнаженную грудь рукой, был опубликован на ее странице с такой подписью:
С ним я дикая и свободная.
Отметим, что Эшли Грин и Пол Коури начали встречаться в 2013 году, а спустя три года решили пожениться.
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