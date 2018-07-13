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Звезда "Сумерек" проводит медовый месяц на нудистском пляже

Комментариев: 1
Актриса Эшли Грин, которая менее двух недель назад вышла замуж, отправилась с супругом на Гавайские острова.
Эшли Грин проводит медовый месяц на нудистском пляже
Эшли Грин проводит медовый месяц на нудистском пляже
instagram.com/ashleygreene

Актриса Эшли Грин, известная по роли Элис Каллен в серии фильмов “Сумерки“, отправилась на Гавайские острова, где проводит медовый месяц с супругом Полом Коури.

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Отдых супруги проводят в романтических местах - фотографируются на фоне водопада, примеряют гавайские бусы и даже посещают нудистский пляж. Об этом свидетельствует снимок, опубликованный в Instagram-аккаунте Эшли.

Кадр, на котором Грин прикрывает обнаженную грудь рукой, был опубликован на ее странице с такой подписью:

С ним я дикая и свободная.

 

He keeps me wild and free. #nudebeach #whiteboycray #honeymoon

Допис, поширений Ashley Greene (@ashleygreene)

 

#bliss

Допис, поширений Ashley Greene (@ashleygreene)

 

Give me a flower to put in my hair. #IslandGirl

Допис, поширений Ashley Greene (@ashleygreene)

Отметим, что Эшли Грин и Пол Коури начали встречаться в 2013 году, а спустя три года решили пожениться.

Напомним, недавно стало известно, что модель Кейт Аптон беременна первенцем.

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Теги: Эшли Грин, Пол Коури, Сумерки, медовый месяц, фото, новости, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  16.07.2018, 22:49
Оценка:  0
pусский
Эта блядюга напрашивается на xyй в жопу, бля! Пёрну ей в рыло, гы-гы-гы!
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