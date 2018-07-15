Катя Осадчая похвасталась стройной фигурой в купальнике

Украинская ведущая Катя Осадчая показала фотографию, сделанную в Одессе.

Телеведущая Катя Осадчая блеснула стройной фигурой в купальнике.

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Снимок, на котором звезда запечатлена в Черном море, был опубликован в ее Instagram-аккаунте.

Катя позирует в ярком сдельном купальнике с открытыми плечами. Фотографию Осадчая подписала цитатой из песни “Глубоко...“ MONATIK'a и Нади Дорофеевой:

«сегодня я русалка, я создаю волны»©️

Поклонники ведущей засыпали ее комплиментами - они утверждают, что Катя выглядит потрясающе, а также хвалят ее стройную фигуру.

Напомним, украинская ведущая Лилия Ребрик, которая менее трех месяцев назад родила второго ребенка, показала фигуру в купальнике.