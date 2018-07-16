"Доктором Кто" впервые стала женщина: трейлер нового сезона сериала

Одиннадцатый сезон культового сериала "Доктор Кто" выйдет осенью 2018 года.

В сети опубликовали трейлер одиннадцатого сезона культового британского сериала “Доктор Кто“, который выйдет осенью 2018 года.

Ролик был опубликован на Уoutube-канале BBC America.

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Впервые в истории сериала главную роль сыграет женщина - Джоди Уиттакер. Она станет 13-м исполнителем роли Доктора Кто. Ее предшественник Питер Капальди, снимавшийся в сериале с 2013 года, покинул проект.

Посмотреть трейлер 11 сезона сериала “Доктор Кто“ можно здесь:

“Доктор Кто“ — культовый британский научно-фантастический телесериал компании ВВС об инопланетном путешественнике во времени, известном как Доктор. Вместе со своими спутниками он путешествует во времени и пространстве как для спасения целых цивилизаций или отдельных людей, так и для собственного удовольствия.

Напомним, украинский фильм “Вулкан“ победил на кинофестивале в Армении.