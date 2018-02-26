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Славе Каминской - 34: горячие фото певицы

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Украинская певица Слава Каминская покоряет поклонников не только песнями, но и соблазнительной внешностью.
Слава Каминская отмечает 34-летие
Слава Каминская отмечает 34-летие
instagram.com/babaslavka

В понедельник, 16 июля, вокалистка украинской поп-группы “НеАнгелы“ Слава Каминская отмечает свое 34-летие.

В коллективе артистка поет уже 12 лет, и даже успела выпустить несколько сольных синглов. Однако поклонники в восторге не только от необычного голоса Славы, но и от ее восхитительной внешности.

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Певица покоряет фанатов не только стильными look'ами, но и откровенными фотографиями. К примеру, ее муж совершенно не стесняется публиковать в сети фотографии, где пара запечатлена без одежды.

В честь дня рождения Славы Каминской Ivona предлагает вспомнить самые соблазнительные образы певицы.

 

1 или 2? 😂 только честно 😆 👙@evi_couture_

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 

Итак, размышления на тему БЫТЬ СОБОЙ. У нас же здесь с вами отличная площадка для поболтать, понять, иногда простить😂 так вот, я же читаю тысячи комментариев и так, порой, удивительно как думают люди😁Ну почему вы, уважаемые, решили, что если я сделала крем для тирамису жидкий, и не добавила сливки 30% это неправильно и не вкусно? Почему, если я надела то, что нравится мне - это безвкусица? Или если волосы, пусть даже в парике, белого цвета похожа на всех кого угодно, но не на себя в блонде?🙈🤦‍♀️🤷‍♀️ понимаю, что индивидуальность, конечно, может кого-то раздражать, мол выскочка, «не красиво», «не принято», «не ...». А ведь этих НЕ миллион! А как часто вы прислушиваетесь к себе? Как часто вы спрашиваете, чего я хочу на самом деле? Что мне близко? Иду ли я своей дорогой? Ну и ещё масса вопросов😂 так вот - быть собой это большое счастье и большое испытание одновременно) потому что не соответствовать чьим-то ожиданиям и в первую очередь слушать себя - это храбрость🤗 люблю фразу: позволять себе быть собой, а другим - другими) Давайте выходить из стереотипов, давайте расширять кругозор, давайте учиться слышать других и знать, что есть не только ваше мнение) и в случае, когда оно не совпадает с не вашим - это не конец света, а всего лишь альтернативная точка зрения☺️ мира в душе и шалости снаружи🤗

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 

👙@Bel_ange_boutique👙

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 

Гриль :)

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

Напомним, ранее Синди Кроуфорд показала свою фигуру на пляже. Как выглядит 52-летняя супермодель без фотошопа, смотрите здесь.

 

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Теги: Слава Каминская, НеАнгелы, новости, фото, шоу-биз
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Комментариев (1)
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