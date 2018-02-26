Славе Каминской - 34: горячие фото певицы
В понедельник, 16 июля, вокалистка украинской поп-группы “НеАнгелы“ Слава Каминская отмечает свое 34-летие.
В коллективе артистка поет уже 12 лет, и даже успела выпустить несколько сольных синглов. Однако поклонники в восторге не только от необычного голоса Славы, но и от ее восхитительной внешности.
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Певица покоряет фанатов не только стильными look'ами, но и откровенными фотографиями. К примеру, ее муж совершенно не стесняется публиковать в сети фотографии, где пара запечатлена без одежды.
В честь дня рождения Славы Каминской Ivona предлагает вспомнить самые соблазнительные образы певицы.
По принципу «все делают, а чем я хуже?»😂 я завела канал в телеграм. Цель пока не ясна , но я уверена , что придумаю объяснение своему поступку 😂 возможно ....🤔😬🤣 как меня найти?🤔Можно спросить у ясеня , можно у тополя , а можно просто написать #babaslavka и я всегда буду рядом с вами 😘 ( и ещё я снова изменила своё имя в профиле на babaslavka 😂 заскучала 😂
Итак, размышления на тему БЫТЬ СОБОЙ. У нас же здесь с вами отличная площадка для поболтать, понять, иногда простить😂 так вот, я же читаю тысячи комментариев и так, порой, удивительно как думают люди😁Ну почему вы, уважаемые, решили, что если я сделала крем для тирамису жидкий, и не добавила сливки 30% это неправильно и не вкусно? Почему, если я надела то, что нравится мне - это безвкусица? Или если волосы, пусть даже в парике, белого цвета похожа на всех кого угодно, но не на себя в блонде?🙈🤦♀️🤷♀️ понимаю, что индивидуальность, конечно, может кого-то раздражать, мол выскочка, «не красиво», «не принято», «не ...». А ведь этих НЕ миллион! А как часто вы прислушиваетесь к себе? Как часто вы спрашиваете, чего я хочу на самом деле? Что мне близко? Иду ли я своей дорогой? Ну и ещё масса вопросов😂 так вот - быть собой это большое счастье и большое испытание одновременно) потому что не соответствовать чьим-то ожиданиям и в первую очередь слушать себя - это храбрость🤗 люблю фразу: позволять себе быть собой, а другим - другими) Давайте выходить из стереотипов, давайте расширять кругозор, давайте учиться слышать других и знать, что есть не только ваше мнение) и в случае, когда оно не совпадает с не вашим - это не конец света, а всего лишь альтернативная точка зрения☺️ мира в душе и шалости снаружи🤗
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