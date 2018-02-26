Славе Каминской - 34: горячие фото певицы

Украинская певица Слава Каминская покоряет поклонников не только песнями, но и соблазнительной внешностью.

В понедельник, 16 июля, вокалистка украинской поп-группы “НеАнгелы“ Слава Каминская отмечает свое 34-летие.

В коллективе артистка поет уже 12 лет, и даже успела выпустить несколько сольных синглов. Однако поклонники в восторге не только от необычного голоса Славы, но и от ее восхитительной внешности.

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Певица покоряет фанатов не только стильными look'ами, но и откровенными фотографиями. К примеру, ее муж совершенно не стесняется публиковать в сети фотографии, где пара запечатлена без одежды.

В честь дня рождения Славы Каминской Ivona предлагает вспомнить самые соблазнительные образы певицы.

👙@Bel_ange_boutique👙 Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka) 2 Тра 2018 р. о 5:15 PDT

Гриль :) Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka) 26 Лют 2018 р. о 7:37 PST

Напомним, ранее Синди Кроуфорд показала свою фигуру на пляже. Как выглядит 52-летняя супермодель без фотошопа, смотрите здесь.