"Топ-модель по-украински": участников нового сезона "засветили" до эфира
Огромный, в ширину Крещатика, подиум, сотни стильно одетых гостей, непрекращающиеся вспышки фотокамер. На несколько часов здание Киевской городской госадминистрации и часть главной улицы страны превратились в модный центр не только Украины, но и всей Европы. В воскресенье, 15 июля, здесь проходил финал International Young Designers Contest.
Свои коллекции в Киев привезли 16 дизайнеров из девяти стран – Чехии, Польши, Грузии, Словакии, Венгрии, Молдовы, Эстонии, Литвы и Украины. А после долгого совещания международного жюри победу и 10 тысяч призовых долларов выиграла эстонка Кэрол Отт. На создание коллекции ее вдохновили рыбаки, поэтому на моделях были большие рыбацкие шляпы и стилизованные ботфорты.
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Коллекции трех дизайнеров показывали участники нового, еще даже не отснятого сезона реалити «Топ-модель по-украински». Впервые за пять лет модельных проектов Новый канал решил показать лица ребят, которые прошли телекастинг.
Руководитель творческого объединения, которое создает проект, Андрей Оленич рассказал:
С самого первого сезона «Супермодели по-украински» мы плотно работаем с Ukrainian Fashion Week. Вот и сейчас Ирина Данилевская предложила нам сделать коллаборацию проекта и международного конкурса молодых дизайнеров. Но была проблема: прямо сейчас у нас идут съемки, а первый выпуск в эфире Нового канала выйдет только 31 августа. Но если бы мы отказались от сотрудничества, то отняли бы шанс у наших моделей принять участие в таком крутом мероприятии и познакомиться с множеством важных для их будущего людей – дизайнерами, фотографами, модельными скаутами. Поэтому мы приняли решение: была не была, впервые за пять лет существования наших модных проектов «открыть» участников еще до эфира. Думаю, теперь зрителям будет еще интереснее ждать старта сезона – среди «засвеченной» пятерки они уже могут выбрать себе любимчиков и болеть за них.
Поддержать парней пришла команда реалити – руководитель проекта Алена Звирык, руководитель ТО Андрей Оленич, гримеры и стилисты. В частности, Алена Звирык рассказала, как они отбирали участников:
Нас попросили выбрать пятерых парней. Основной задачей было, чтобы они хорошо смотрелись вместе. Мы руководствовались стандартными модельными параметрами – рост, ширина плеч. И в итоге предоставили несколько вариантов пятерок. А организаторы выбрали, на их взгляд, самый подходящий. На репетиции ребята очень хорошо проявили себя: им не делали замечаний, хвалили их проходку, даже ставили в пример более опытным моделям. Думаю, это лучший комплимент для наших экспертов и всего проекта «Топ-модель по-украински» в целом.
Посмотреть на преемников пришли и участники первого сезона «Топ-модели по-украински» – Реван Палюх и Самвел Туманян.
Реван поделился:
Мы с Самвелом специально пришли на показ, чтобы оценить работу наших последователей. Познакомились с новыми участниками, посмотрели, как они ходят. Неплохие ребята. Особенно мне импонирует темнокожий парень Джонни. Он очень типажный. Но если честно, для меня наш сезон навсегда останется самым лучшим.
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Не меньше чем модели переживала и ведущая «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева. Ведь в этот вечер она не была лицом модного бренда или открывающей моделью коллекции – Алла была лицом всей Украины. На пару с телеведущим Егором Гордеевым девушка вела конкурс. Причем на английском. Что для Аллы, которая много лет живет в Нью-Йорке, вообще не составило труда:
Честно говоря, мне было волнительно: центр Киева, море зрителей. Но это крутой опыт для меня как ведущей, плюс, мне очень хотелось поддержать конкурс. К сожалению, когда в Украине проходят недели моды, я нахожусь за границей. А тут так совпало, что я сейчас в Киеве, и конкурс тоже проходит сейчас и в Киеве. Вообще я считаю, что коллаборация «Топ-модели по-украински» с UFW всегда успешные. Так круто, что наши участники еще до старта эфиров проекта уже вышли на реальный показ и так здорово себя проявили. Когда они шли по подиуму, то просто излучали силу и энергию. А правильный и сильный посыл очень важен в работе модели. Я так гордилась ними! Думаю, проект стал для наших участников отменной школой, ведь сегодня парни показали себя настоящими профессионалами.
На подиум (на этот раз в роли ведущей) Алла вышла в костюме из золотой парчи с вышитыми лампасами, украшенными жемчужными бусами. Всего за одну ночь look для Костромичевой создал стилист проекта «Топ-модель по-украински», дизайнер и художник Юрий Варивода. А над прической и мейкапом ведущей работала главный художник по гриму реалити Дарья Духновская.
Организаторы не зря просили проект подобрать пятерку парней. На подиум они выходили все вместе. И все вместе показали три конкурсных коллекции.
Один из участников сезона Дима Топоринский рассказывает:
Первая коллекция эстонки Анники Киидрон – моя любимая. Вся одежда сшита из ткани с необычными принтами, которые становятся объемными, если смотреть на них через 3D-очки. Плюс, на подиум мы выходили в носках. Что хочу сказать о показе: было круто – это раз. И было гораздо проще, чем на проекте, – это два. Серьезно: после «Топ-модели по-украински» ты все делаешь на «easy».
А высокому блондину Вове Мацарскому во время показа коллекции Терезии Феновчиковой из Словакии удалось выделиться. И вот как:
Во время третьей проходки мы были одеты в look’и, напоминающие костюмы самураев. И я так впечатлился этой боевой японской темой, что на репетиции, в конце проходки, запрыгнул на декорацию. Дизайнеру и постановщикам понравилась моя фишечка, и они попросили повторить ее во время показа.
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Сложнее всего пришлось Сереже Гердову: парень дефилировал в пуховике. Причем дважды – сначала во время основного показа, а потом – на финальном выходе, вместе с дизайнером Анникой Киидрон.
Ходить в пуховике при +26ºС на улице – это вам не шуточки! Но даже несмотря на жару было круто. Перед первым выходом волновался, конечно, но как только вышел на подиум – почувствовал себя, словно рыба в воде.
Егору Степаненко больше всего пришлась по душе спортивная коллекция чеха Яна Черния:
Я бы с удовольствием носил эти вещи в реальной жизни. Конкурс прошел очень круто: столько эмоций, такой драйв. Вообще не хотелось уходить с подиума! Что может быть лучше первого реального модельного показа, который проходит в самом центре Киева, на Крещатике? Думаю, ничего!
Отметим, что новый сезон реалити «Топ-модель по-украински» стартует 31 августа в 19:00 на Новом канале.
Напомним также, что назван первый участник нового сезона “Танці з зірками 2018“. Подробнее по ссылке.
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