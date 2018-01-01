"Топ-модель по-украински": участников нового сезона "засветили" до эфира

Парни из модельного проекта Нового канала дефилировали по главной улице Киева – Крещатику.

Огромный, в ширину Крещатика, подиум, сотни стильно одетых гостей, непрекращающиеся вспышки фотокамер. На несколько часов здание Киевской городской госадминистрации и часть главной улицы страны превратились в модный центр не только Украины, но и всей Европы. В воскресенье, 15 июля, здесь проходил финал International Young Designers Contest.

Свои коллекции в Киев привезли 16 дизайнеров из девяти стран – Чехии, Польши, Грузии, Словакии, Венгрии, Молдовы, Эстонии, Литвы и Украины. А после долгого совещания международного жюри победу и 10 тысяч призовых долларов выиграла эстонка Кэрол Отт. На создание коллекции ее вдохновили рыбаки, поэтому на моделях были большие рыбацкие шляпы и стилизованные ботфорты.

Участники нового сезона "Топ-модель по-украински" пресс-служба Нового канала

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Коллекции трех дизайнеров показывали участники нового, еще даже не отснятого сезона реалити «Топ-модель по-украински». Впервые за пять лет модельных проектов Новый канал решил показать лица ребят, которые прошли телекастинг.

Руководитель творческого объединения, которое создает проект, Андрей Оленич рассказал:

С самого первого сезона «Супермодели по-украински» мы плотно работаем с Ukrainian Fashion Week. Вот и сейчас Ирина Данилевская предложила нам сделать коллаборацию проекта и международного конкурса молодых дизайнеров. Но была проблема: прямо сейчас у нас идут съемки, а первый выпуск в эфире Нового канала выйдет только 31 августа. Но если бы мы отказались от сотрудничества, то отняли бы шанс у наших моделей принять участие в таком крутом мероприятии и познакомиться с множеством важных для их будущего людей – дизайнерами, фотографами, модельными скаутами. Поэтому мы приняли решение: была не была, впервые за пять лет существования наших модных проектов «открыть» участников еще до эфира. Думаю, теперь зрителям будет еще интереснее ждать старта сезона – среди «засвеченной» пятерки они уже могут выбрать себе любимчиков и болеть за них.

Участники нового сезона "Топ-модель по-украински" пресс-служба Нового канала

Поддержать парней пришла команда реалити – руководитель проекта Алена Звирык, руководитель ТО Андрей Оленич, гримеры и стилисты. В частности, Алена Звирык рассказала, как они отбирали участников:

Нас попросили выбрать пятерых парней. Основной задачей было, чтобы они хорошо смотрелись вместе. Мы руководствовались стандартными модельными параметрами – рост, ширина плеч. И в итоге предоставили несколько вариантов пятерок. А организаторы выбрали, на их взгляд, самый подходящий. На репетиции ребята очень хорошо проявили себя: им не делали замечаний, хвалили их проходку, даже ставили в пример более опытным моделям. Думаю, это лучший комплимент для наших экспертов и всего проекта «Топ-модель по-украински» в целом.

Участники нового сезона "Топ-модель по-украински" пресс-служба Нового канала

Посмотреть на преемников пришли и участники первого сезона «Топ-модели по-украински» – Реван Палюх и Самвел Туманян.

Реван поделился:

Мы с Самвелом специально пришли на показ, чтобы оценить работу наших последователей. Познакомились с новыми участниками, посмотрели, как они ходят. Неплохие ребята. Особенно мне импонирует темнокожий парень Джонни. Он очень типажный. Но если честно, для меня наш сезон навсегда останется самым лучшим.

Участники нового сезона "Топ-модель по-украински" пресс-служба Нового канала

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Не меньше чем модели переживала и ведущая «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева. Ведь в этот вечер она не была лицом модного бренда или открывающей моделью коллекции – Алла была лицом всей Украины. На пару с телеведущим Егором Гордеевым девушка вела конкурс. Причем на английском. Что для Аллы, которая много лет живет в Нью-Йорке, вообще не составило труда:

Честно говоря, мне было волнительно: центр Киева, море зрителей. Но это крутой опыт для меня как ведущей, плюс, мне очень хотелось поддержать конкурс. К сожалению, когда в Украине проходят недели моды, я нахожусь за границей. А тут так совпало, что я сейчас в Киеве, и конкурс тоже проходит сейчас и в Киеве. Вообще я считаю, что коллаборация «Топ-модели по-украински» с UFW всегда успешные. Так круто, что наши участники еще до старта эфиров проекта уже вышли на реальный показ и так здорово себя проявили. Когда они шли по подиуму, то просто излучали силу и энергию. А правильный и сильный посыл очень важен в работе модели. Я так гордилась ними! Думаю, проект стал для наших участников отменной школой, ведь сегодня парни показали себя настоящими профессионалами.

На подиум (на этот раз в роли ведущей) Алла вышла в костюме из золотой парчи с вышитыми лампасами, украшенными жемчужными бусами. Всего за одну ночь look для Костромичевой создал стилист проекта «Топ-модель по-украински», дизайнер и художник Юрий Варивода. А над прической и мейкапом ведущей работала главный художник по гриму реалити Дарья Духновская.

Участники нового сезона "Топ-модель по-украински" пресс-служба Нового канала

Организаторы не зря просили проект подобрать пятерку парней. На подиум они выходили все вместе. И все вместе показали три конкурсных коллекции.

Один из участников сезона Дима Топоринский рассказывает:

Первая коллекция эстонки Анники Киидрон – моя любимая. Вся одежда сшита из ткани с необычными принтами, которые становятся объемными, если смотреть на них через 3D-очки. Плюс, на подиум мы выходили в носках. Что хочу сказать о показе: было круто – это раз. И было гораздо проще, чем на проекте, – это два. Серьезно: после «Топ-модели по-украински» ты все делаешь на «easy».

А высокому блондину Вове Мацарскому во время показа коллекции Терезии Феновчиковой из Словакии удалось выделиться. И вот как:

Во время третьей проходки мы были одеты в look’и, напоминающие костюмы самураев. И я так впечатлился этой боевой японской темой, что на репетиции, в конце проходки, запрыгнул на декорацию. Дизайнеру и постановщикам понравилась моя фишечка, и они попросили повторить ее во время показа.

Участники нового сезона "Топ-модель по-украински" пресс-служба Нового канала

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Сложнее всего пришлось Сереже Гердову: парень дефилировал в пуховике. Причем дважды – сначала во время основного показа, а потом – на финальном выходе, вместе с дизайнером Анникой Киидрон.

Ходить в пуховике при +26ºС на улице – это вам не шуточки! Но даже несмотря на жару было круто. Перед первым выходом волновался, конечно, но как только вышел на подиум – почувствовал себя, словно рыба в воде.

Егору Степаненко больше всего пришлась по душе спортивная коллекция чеха Яна Черния:

Я бы с удовольствием носил эти вещи в реальной жизни. Конкурс прошел очень круто: столько эмоций, такой драйв. Вообще не хотелось уходить с подиума! Что может быть лучше первого реального модельного показа, который проходит в самом центре Киева, на Крещатике? Думаю, ничего!

Отметим, что новый сезон реалити «Топ-модель по-украински» стартует 31 августа в 19:00 на Новом канале.

Напомним также, что назван первый участник нового сезона “Танці з зірками 2018“. Подробнее по ссылке.