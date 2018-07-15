Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Лилия Ребрик в купальнике: как выглядит ведущая после родов

Комментариев: 5
Украинская телеведущая Лилия Ребрик впервые отправилась отдыхать с младшей дочерью.
Лилия Ребрик показала фигуру после родов
Лилия Ребрик показала фигуру после родов
instagram.com/liliia.rebrik

Ведущая программы “Ранок з Україною“ на канале “Украина“ Лилия Ребрик, которая отправилась в отпуск с семьей, показала, как выглядит спустя два с половиной месяца после родов.

Читай также: 38 лет вместе: Лилия Ребрик растрогала семейным фото

К слову, Лилия отправилась на отдых с двухмесячной дочерью Полиной. Первое путешествие малышки припало на Болгарию.

В своем Instagram-аккаунте Ребрик опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в черном сдельном купальнике с вырезами на боках. Несмотря на то, что менее трех месяцев назад Лилия родила второго ребенка, выглядит она отлично.

Поклонники ведущей высоко оценили ее фигуру и похвалили Лилию за то, что она достаточно быстро привела себя в форму.

Напомним, украинская певица Светлана Лобода рассекретила необычное имя своей второй дочери. Как назвала малышку артистка, читайте здесь.

Поделись:
Теги: Лилия Ребрик, новости, фото, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
pусский  (аноним)  16.07.2018, 16:36
Оценка:  0
pусский
А мне бы пёрнуть в морду укропскому, гнойному клону, бля!
pусский  (аноним)  16.07.2018, 15:58
Оценка:  0
pусский
А мне бы ейную письку осмотреть, ведь у меня есть шанс открыть новую Галактику!
pусский  (аноним)  16.07.2018, 15:24
Оценка:  0
pусский
Поковыряю рукой в её сраке!
гость  (аноним)  16.07.2018, 15:17
Оценка:  0
гость
Ну и уродина.И вообще,с новорожденными только дуры детают.Это разница в давлении..и не всегда это детям полезно маленьким
trgvm1    16.07.2018, 15:15
Оценка:  0
trgvm1
ну такая не красивая баба и чего ее постоянно на бигмире пиарят не пойму
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь