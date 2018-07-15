Лилия Ребрик в купальнике: как выглядит ведущая после родов

Украинская телеведущая Лилия Ребрик впервые отправилась отдыхать с младшей дочерью.

Ведущая программы “Ранок з Україною“ на канале “Украина“ Лилия Ребрик, которая отправилась в отпуск с семьей, показала, как выглядит спустя два с половиной месяца после родов.

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К слову, Лилия отправилась на отдых с двухмесячной дочерью Полиной. Первое путешествие малышки припало на Болгарию.

В своем Instagram-аккаунте Ребрик опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в черном сдельном купальнике с вырезами на боках. Несмотря на то, что менее трех месяцев назад Лилия родила второго ребенка, выглядит она отлично.

Поклонники ведущей высоко оценили ее фигуру и похвалили Лилию за то, что она достаточно быстро привела себя в форму.

Напомним, украинская певица Светлана Лобода рассекретила необычное имя своей второй дочери. Как назвала малышку артистка, читайте здесь.