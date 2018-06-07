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День рождения Киры Муратовой: 10 цитат гениального режисера

Комментариев: 7
В понедельник, 5 ноября, украинский режиссер Кира Муратова могла бы отмечать свой день рождения.
Цитаты покойной Киры Муратовой
Цитаты покойной Киры Муратовой
gettyImages.com

В понедельник, 5 ноября, свой 84-й день рождения могла бы отмечать украинский режисер Кира Муратова. Однако 6 июня стало известно о ее смерти

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О Кире Муратовой можно говорить много, но лучше всего о ней могут сказать лишь ее же слова. Мы хотим показать тебе, какой была Кира Муратова. С ее цитат можно понять, что и кого она безумно любила, а что было для нее чуждо.

Кира Муратова в интервью projects.platfor.ma:

  • Я помню, как была удивлена, что какой-то молодой режиссер сказал: «Ну да, я делаю, как они хотят (власть, - прим. ред.). Я другого мнения, но выполняю, что мне диктует редактор. Потому что у меня есть семья, я должен своих детей кормить». Я испытывала такое отвращение и думала: как ты смел пойти в эту профессию?! Корми свою семью как-то иначе, мети улицы…

Кира Муратова в интервью seance:

  • Часто обо мне говорили: очень мужественный режиссер, очень честный. Да какой тут мужественный, просто хочется сделать как-то, как интересно, как видно, как сложно, как своеобразно или очень просто, наоборот, устроено.

Фото Киры Муратовой
Фото Киры Муратовой
gettyImages.com

 

Кира Муратова рассказала gordonua.com:

  • А что, я – не простой человек, что ли? Плачу, как простые люди, будучи простым человеком))) Все мои заслуги в этом плане не оцениваются. Мне дают какую-то пенсию или стипендию как члену академии искусств, город еще $100 дает.

Кира Муратова в интервью seance:

  • Как вы думаете, что я ненавижу? Земное притяжение. Материальность, земное притяжение — это мои ужасные, внутренние, внешние мерзкие враги. А кино я всегда называла царством свободы.

Кира Муратова рассказала gordonua.com:

  • Не могу сказать, что я хочу уснуть. Есть вещи, которые меня пока интересуют, хотя я и не здорова. Меня интересует искусство, и я продолжаю его обожать. Это касается всякого искусства вообще – кино, литература, музыка, балет. Если я перестала быть в нем производителем, это не значит, что я перестала быть потребителем.

Кира Муратова в интервью mediananny:

  • Я до слез сочувствую борцам, которые могут этому посвятить себя и верят, что они победят, но сама я – не борец… Со временем рухнет режим Путина. Так всегда случается в современной истории. Все цветет, расцветает, а потом нападают – и исчезают без особых следов.

Кира Муратова рассказала в интервью projects.platfor.ma:

  • Некоторые мне говорят, «вы прославляете наш город», а я спрашиваю: «Вы какой мой фильм видели?» В ответ человек ничего не может сказать. То есть они не кино любят, а то, что, как им кажется, оно приносит. Поэтому я считаю себя талантливой, а не успешной.

 

Кира Муратова фото
Кира Муратова фото
gettyImages.com

 

Кира Муратова в интервью seance:

  • Я сейчас не снимаю кино и вообще отреклась от этого. Так я могу это назвать — отреклась. Я сказала, что больше снимать кино не буду, и не только по состоянию здоровья. Наверное, что-то во мне поломалось, кончилось, я больше не хочу, и мне многое очень не нравится.

Кира Муратова в интервью projects.platfor.ma:

  • Я не стану менять свои желания, потому что критик мне так сказал.

Кира Муратова в интервью seance:

  • Нам нравятся вещи запретные. Эта запретность дурного вкуса, она так глубоко запрятана в ментальность человеческую, что это невозможно вырвать и выбросить.

Напомним, фаворитка шоу "Танці з зірками 2018" Юлия Сахневич травмировалась. Что произошло, читай здесь.

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Теги: Кира Муратова, умерла, смерть, украинский режиссер, цитаты, характер, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (7)
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гость  (аноним)  08.06.2018, 14:27
Оценка:  +1
гость
(аноним) 08.06.2018, 06:27

так же, как от тебя смердит кацапом, за километр... бгг
Украинец  (аноним)  08.06.2018, 06:27
Оценка:  -2
Украинец
18:52
Вообще то тема про Киру Муратову.
Но здесь майданутые имбецилы не могут без ненависти.
русский! От тебя за версту хохлом воняет не подделывайся.
гость  (аноним)  08.06.2018, 06:20
Оценка:  0
гость
18:52
Школяр ты не очень пережевай ты тоже сдохнешь.
гость  (аноним)  07.06.2018, 18:52
Оценка:  +2
гость
путин понятно что сдохнет..у меня знакомые на расии плёётся на путина..надеюсь боль людей,перейдёт болезнями на род путина
Toh@007    07.06.2018, 16:16
Оценка:  -6
Toh@007
Еще одна кастрюля, которая мечтала о падении "режима" Путина...
pусский  (аноним)  07.06.2018, 15:46
Оценка:  -6
pусский
Режим Путина рухнет?! Во мокрощелая дура!
Да вот хер ей, она сама рухнула и исчезнет без следов, а Путин снова круче всех! Помашу своим гигантским отростком ей вслед на похоронах, гы-гы-гы! И громко перну вместо салюта, бля!
MNI1957    07.06.2018, 15:26
Оценка:  -2
MNI1957
умерла Кира Муратова.разел-шоу-биз
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