День рождения Киры Муратовой: 10 цитат гениального режисера
В понедельник, 5 ноября, свой 84-й день рождения могла бы отмечать украинский режисер Кира Муратова. Однако 6 июня стало известно о ее смерти.
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О Кире Муратовой можно говорить много, но лучше всего о ней могут сказать лишь ее же слова. Мы хотим показать тебе, какой была Кира Муратова. С ее цитат можно понять, что и кого она безумно любила, а что было для нее чуждо.
Кира Муратова в интервью projects.platfor.ma:
- Я помню, как была удивлена, что какой-то молодой режиссер сказал: «Ну да, я делаю, как они хотят (власть, - прим. ред.). Я другого мнения, но выполняю, что мне диктует редактор. Потому что у меня есть семья, я должен своих детей кормить». Я испытывала такое отвращение и думала: как ты смел пойти в эту профессию?! Корми свою семью как-то иначе, мети улицы…
Кира Муратова в интервью seance:
- Часто обо мне говорили: очень мужественный режиссер, очень честный. Да какой тут мужественный, просто хочется сделать как-то, как интересно, как видно, как сложно, как своеобразно или очень просто, наоборот, устроено.
Кира Муратова рассказала gordonua.com:
- А что, я – не простой человек, что ли? Плачу, как простые люди, будучи простым человеком))) Все мои заслуги в этом плане не оцениваются. Мне дают какую-то пенсию или стипендию как члену академии искусств, город еще $100 дает.
Кира Муратова в интервью seance:
- Как вы думаете, что я ненавижу? Земное притяжение. Материальность, земное притяжение — это мои ужасные, внутренние, внешние мерзкие враги. А кино я всегда называла царством свободы.
Кира Муратова рассказала gordonua.com:
- Не могу сказать, что я хочу уснуть. Есть вещи, которые меня пока интересуют, хотя я и не здорова. Меня интересует искусство, и я продолжаю его обожать. Это касается всякого искусства вообще – кино, литература, музыка, балет. Если я перестала быть в нем производителем, это не значит, что я перестала быть потребителем.
Кира Муратова в интервью mediananny:
- Я до слез сочувствую борцам, которые могут этому посвятить себя и верят, что они победят, но сама я – не борец… Со временем рухнет режим Путина. Так всегда случается в современной истории. Все цветет, расцветает, а потом нападают – и исчезают без особых следов.
Кира Муратова рассказала в интервью projects.platfor.ma:
- Некоторые мне говорят, «вы прославляете наш город», а я спрашиваю: «Вы какой мой фильм видели?» В ответ человек ничего не может сказать. То есть они не кино любят, а то, что, как им кажется, оно приносит. Поэтому я считаю себя талантливой, а не успешной.
Кира Муратова в интервью seance:
- Я сейчас не снимаю кино и вообще отреклась от этого. Так я могу это назвать — отреклась. Я сказала, что больше снимать кино не буду, и не только по состоянию здоровья. Наверное, что-то во мне поломалось, кончилось, я больше не хочу, и мне многое очень не нравится.
Кира Муратова в интервью projects.platfor.ma:
- Я не стану менять свои желания, потому что критик мне так сказал.
Кира Муратова в интервью seance:
- Нам нравятся вещи запретные. Эта запретность дурного вкуса, она так глубоко запрятана в ментальность человеческую, что это невозможно вырвать и выбросить.
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так же, как от тебя смердит кацапом, за километр... бгг
Вообще то тема про Киру Муратову.
Но здесь майданутые имбецилы не могут без ненависти.
русский! От тебя за версту хохлом воняет не подделывайся.
Школяр ты не очень пережевай ты тоже сдохнешь.
Да вот хер ей, она сама рухнула и исчезнет без следов, а Путин снова круче всех! Помашу своим гигантским отростком ей вслед на похоронах, гы-гы-гы! И громко перну вместо салюта, бля!