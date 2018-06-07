День рождения Киры Муратовой: 10 цитат гениального режисера

В понедельник, 5 ноября, украинский режиссер Кира Муратова могла бы отмечать свой день рождения.

В понедельник, 5 ноября, свой 84-й день рождения могла бы отмечать украинский режисер Кира Муратова. Однако 6 июня стало известно о ее смерти.

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О Кире Муратовой можно говорить много, но лучше всего о ней могут сказать лишь ее же слова. Мы хотим показать тебе, какой была Кира Муратова. С ее цитат можно понять, что и кого она безумно любила, а что было для нее чуждо.

Кира Муратова в интервью projects.platfor.ma:

Я помню, как была удивлена, что какой-то молодой режиссер сказал: «Ну да, я делаю, как они хотят (власть, - прим. ред.). Я другого мнения, но выполняю, что мне диктует редактор. Потому что у меня есть семья, я должен своих детей кормить». Я испытывала такое отвращение и думала: как ты смел пойти в эту профессию?! Корми свою семью как-то иначе, мети улицы…

Кира Муратова в интервью seance:

Часто обо мне говорили: очень мужественный режиссер, очень честный. Да какой тут мужественный, просто хочется сделать как-то, как интересно, как видно, как сложно, как своеобразно или очень просто, наоборот, устроено.

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Фото Киры Муратовой gettyImages.com

Кира Муратова рассказала gordonua.com:

А что, я – не простой человек, что ли? Плачу, как простые люди, будучи простым человеком))) Все мои заслуги в этом плане не оцениваются. Мне дают какую-то пенсию или стипендию как члену академии искусств, город еще $100 дает.

Кира Муратова в интервью seance:

Как вы думаете, что я ненавижу? Земное притяжение. Материальность, земное притяжение — это мои ужасные, внутренние, внешние мерзкие враги. А кино я всегда называла царством свободы.

Кира Муратова рассказала gordonua.com:

Не могу сказать, что я хочу уснуть. Есть вещи, которые меня пока интересуют, хотя я и не здорова. Меня интересует искусство, и я продолжаю его обожать. Это касается всякого искусства вообще – кино, литература, музыка, балет. Если я перестала быть в нем производителем, это не значит, что я перестала быть потребителем.

Кира Муратова в интервью mediananny:

Я до слез сочувствую борцам, которые могут этому посвятить себя и верят, что они победят, но сама я – не борец… Со временем рухнет режим Путина. Так всегда случается в современной истории. Все цветет, расцветает, а потом нападают – и исчезают без особых следов.

Кира Муратова рассказала в интервью projects.platfor.ma:

Некоторые мне говорят, «вы прославляете наш город», а я спрашиваю: «Вы какой мой фильм видели?» В ответ человек ничего не может сказать. То есть они не кино любят, а то, что, как им кажется, оно приносит. Поэтому я считаю себя талантливой, а не успешной.

Кира Муратова фото gettyImages.com

Кира Муратова в интервью seance:

Я сейчас не снимаю кино и вообще отреклась от этого. Так я могу это назвать — отреклась. Я сказала, что больше снимать кино не буду, и не только по состоянию здоровья. Наверное, что-то во мне поломалось, кончилось, я больше не хочу, и мне многое очень не нравится.

Кира Муратова в интервью projects.platfor.ma:

Я не стану менять свои желания, потому что критик мне так сказал.

Кира Муратова в интервью seance:

Нам нравятся вещи запретные. Эта запретность дурного вкуса, она так глубоко запрятана в ментальность человеческую, что это невозможно вырвать и выбросить.

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