Дзідзьо та Оля Цибульська стали хрещеними батьками
Сьогодні до мережі потрапили фотографії які не на жарт здивували прихильників Дзідзьо та Олі Цибульської! На фото щаслива пара тримає на руках маля. Як вдалось дізнатись пізніше, хлопчику вже 9 місяців і його звуть Денис.
Дзідзьо каже:
Ще під час зйомок кліпу «Чекаю. Цьом» нас було на одного більше, ніж ви бачили у кліпі! Щаслива мамуся приховувала свій животик, а багато хто й досі нічого не знає. Ми вирішили більше не тримати це у секреті, а поділитися радісною новиною з Україною!
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Виявляється нещодавно Дзідзьо і Оля Цибульська дійсно стали батьками, щоправда хрещеними! Надя, яка вже давно є музою та головною натхненницею гурту DZIDZIO, народила свого первістка – сина Дениса, а Олю та Михайла (Дзідзьо) запросила стати його хрещеними батьками. Щасливе подружжя вирішило охрестити малюка в одному з найкрасивіших храмів столиці – Володимирському соборі. Новоспечені куми Цибульська та Хома поділилися цими радісними знімками зі своїми шанувальниками.
Оля Цибульська коментує:
Я дуже вдячна Наді, що саме нам довірила стати хрещеними батьками Дениса. Нас це зблизило, а мене одночасно породичало з усією великою DZIDZIOFamily! І мені надзвичайно приємно, що історія «Чекаю. Цьом» переросла в такі міцні дружні стосунки. Життя змінюється, а от куми це назавжди!
Нагадаємо також, що раніше ми публікували матеріал про грандіозне шоу Дзідзьо, з яким той планує об'їздити всю Україну. Подробиці за посиланням.
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