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Дзідзьо та Оля Цибульська стали хрещеними батьками

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Дзідзьо та Оля Цибульська опубликували фото з дитиною.
Дзідзьо та Оля Цибульська стали хрещеними батьками
Дзідзьо та Оля Цибульська стали хрещеними батьками
пресс-служба

Сьогодні до мережі потрапили фотографії які не на жарт здивували прихильників Дзідзьо та Олі Цибульської! На фото щаслива пара тримає на руках маля. Як вдалось дізнатись пізніше, хлопчику вже 9 місяців і його звуть Денис.

Дзідзьо та Оля Цибульська з похресником фото
Дзідзьо та Оля Цибульська з похресником фото
пресс-служба


Дзідзьо каже:

Ще під час зйомок кліпу «Чекаю. Цьом» нас було на одного більше, ніж ви бачили у кліпі! Щаслива мамуся приховувала свій животик, а багато хто й досі нічого не знає. Ми вирішили більше не тримати це у секреті, а поділитися радісною новиною з Україною!

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Виявляється нещодавно Дзідзьо і Оля Цибульська дійсно стали батьками, щоправда хрещеними! Надя, яка вже давно є музою та головною натхненницею гурту DZIDZIO, народила свого первістка – сина Дениса, а Олю та Михайла (Дзідзьо) запросила стати його хрещеними батьками. Щасливе подружжя вирішило охрестити малюка в одному з найкрасивіших храмів столиці – Володимирському соборі. Новоспечені куми Цибульська та Хома поділилися цими радісними знімками зі своїми шанувальниками.

Оля Цибульська коментує:

Я дуже вдячна Наді, що саме нам довірила стати хрещеними батьками Дениса. Нас це зблизило, а мене одночасно породичало з усією великою DZIDZIOFamily! І мені надзвичайно приємно, що історія «Чекаю. Цьом» переросла в такі міцні дружні стосунки. Життя змінюється, а от куми це назавжди!

Нагадаємо також, що раніше ми публікували матеріал про грандіозне шоу Дзідзьо, з яким той планує об'їздити всю Україну. Подробиці за посиланням.

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Теги: оля цибульская, дзидзьо, крестные родители, крестные, фото
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба

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