Alex Zakharchuk презентовал дебютный альбом "Живем один раз"

Состоялся официальный релиз альбома украинского артиста Alex Zakharchuk, над которым он вместе с командой работал около четырех лет. В плейлист пластинки вошли четырнадцать треков, в том числе и авторские песни - "С ума свела", "Ти моя", а также заглавная песня альбома "Живем один раз". Также альбом украшает песня авторства Дмитрия Монатика - "Аура", эта песня была дебютной на старте карьеры Alex Zakharchuk. Читайте также: "Провинциальный"​: премьера нового сингла Артема Пивоварова

Фил Коляденко, дуэт с которорым есть на пластинке, имеет непосредственное отношение к выходу альбома. Так как является автором треков «Добре» и «Venera”, а так же выступил саундпродюсером песни «Живем один раз».

Обложка альбома Alex Zakharchuk Живем один раз пресс-служба

Стоит отметить, за первые сутки, когда альбом "Живем один раз" стал доступен для покупки в iTunes, он за несколько часов взлетел на ТОП-1 и до сих пор находится на первом месте.

Выход собственного дебютного альбома Alex Zakharchuk комментирует: