Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Alex Zakharchuk презентовал дебютный альбом "Живем один раз"

Комментариев: 0
Неожиданностью этого диска стал дуэтный трек с участником группы "KADNAY" - Филиппом Коляденко. Вместе два музыканта исполнили песню "Venera".
Alex Zakharchuk - новый альбом
Alex Zakharchuk - новый альбом
пресс-служба
Состоялся официальный релиз альбома украинского артиста Alex Zakharchuk, над которым он вместе с командой работал около четырех лет. В плейлист пластинки вошли четырнадцать треков, в том числе и авторские песни - "С ума свела", "Ти моя", а также заглавная песня альбома "Живем один раз".
 

Также альбом украшает песня авторства Дмитрия Монатика - "Аура", эта песня была дебютной на старте карьеры Alex Zakharchuk.

Читайте также:  "Провинциальный"​: премьера нового сингла Артема Пивоварова

Фил Коляденко, дуэт с которорым есть на пластинке, имеет непосредственное отношение к выходу альбома. Так как является автором треков «Добре» и «Venera”, а так же выступил саундпродюсером песни «Живем один раз».

Обложка альбома Alex Zakharchuk Живем один раз
Обложка альбома Alex Zakharchuk Живем один раз
пресс-служба

 
Стоит отметить, за первые сутки, когда альбом "Живем один раз" стал доступен для покупки в iTunes, он за несколько часов взлетел на ТОП-1 и до сих пор находится на первом месте.
 
Выход собственного дебютного альбома Alex Zakharchuk комментирует:
 

Мне даже не верится, друзья, что этот день настал. И сегодня я невероятно счастлив! То, над чем мы так долго трудились, к чему шли, и о чем я еще дольше мечтал, наконец-то стало реальным. Четыре года мы работали в разных городах, разных студиях, с разными авторами и аранжировщиками, собирая материал и выбирая только самые лучшие песни, чтобы этот альбом звучал максимально вкусно. Это не просто набор песен, это сборник коротких музыкальных историй, каждая из которых прожита и пропущена сквозь сердце и душу. Я благодарен всем тем людям, которые, так или иначе, причастны к его созданию.

Читайте также: Mountain Breeze презентовали клип "Running Low"

Сейчас альбом "Живем один раз" доступен на многих платформах для лицензионной покупки - Google Play, iTunes, Spotify, Deezer, Yandex Музыка, а, как известно, Alex Zakharchuk давно приучает своих слушателей именно к легальному прослушиванию музыки.

Альбом Alex Zakharchuk
Альбом Alex Zakharchuk
пресс-служба

Прослушать альбом онлайн можна также здесь:

Напомним также, что украинская певица KiRA MAZUR представила новую песню «Долонями». Подробнее по ссылке.

Поделись:
Теги: alex zakharchuk, alex zakharchuk живем один раз, alex zakharchuk 2018, alex zakharchuk песни, alex zakharchuk слушать песни
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба

Статьи по теме

    Комментариев (0)
    Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
    Полная версия правил
    Осталось 600 символов
    Популярные теги
    Реклама
    Мы в соцсетях
    Реклама
    Реклама
    Реклама

    Внутри Ivona

    Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь