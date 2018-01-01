Alex Zakharchuk презентовал дебютный альбом "Живем один раз"
Также альбом украшает песня авторства Дмитрия Монатика - "Аура", эта песня была дебютной на старте карьеры Alex Zakharchuk.
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Фил Коляденко, дуэт с которорым есть на пластинке, имеет непосредственное отношение к выходу альбома. Так как является автором треков «Добре» и «Venera”, а так же выступил саундпродюсером песни «Живем один раз».
Мне даже не верится, друзья, что этот день настал. И сегодня я невероятно счастлив! То, над чем мы так долго трудились, к чему шли, и о чем я еще дольше мечтал, наконец-то стало реальным. Четыре года мы работали в разных городах, разных студиях, с разными авторами и аранжировщиками, собирая материал и выбирая только самые лучшие песни, чтобы этот альбом звучал максимально вкусно. Это не просто набор песен, это сборник коротких музыкальных историй, каждая из которых прожита и пропущена сквозь сердце и душу. Я благодарен всем тем людям, которые, так или иначе, причастны к его созданию.
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Сейчас альбом "Живем один раз" доступен на многих платформах для лицензионной покупки - Google Play, iTunes, Spotify, Deezer, Yandex Музыка, а, как известно, Alex Zakharchuk давно приучает своих слушателей именно к легальному прослушиванию музыки.
Прослушать альбом онлайн можна также здесь:
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