Григорий Решетник рассказал о детской мечте

Григорий Решетник признался, кем мечтал стать в детстве.

Ведущий Григорий Решетник признался, что в детстве ему казалась очень романтичной профессия дальнобойщика.

Григорий заметил:

Да и сейчас так кажется, если честно… А еще я обожал грузовые машины! Мог часами стоять и смотреть на них влюбленными глазами. Бедной маме приходилось терпеть это и стоять рядом, чтоб не бросать меня одного.

Григорий Решетник с семьей фото instagram.com/grisha_reshetnik

Также девушкам предстояло отгадать, кто из мужской команды грезил о работе священника, кто мечтал полететь в космос, а кто по ночам читал не «Гарри Поттера», а Уголовный кодекс, планируя связать свою жизнь с юриспруденцией.

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А вот команде Сергея Притулы в составе Тамерлана, Григория Решетника и Владимира Остапчука нужно было понять, как их конкурентки заработали свои первые деньги. К примеру, для всех стало большой неожиданностью, что Соня Плакидюк получала выручку за продажу картошки!

Какой же была первая работа Леси Никитюк, Алены Омаргалиевой и Надежды Мейхер?

Смотрите «Хто зверху?» завтра в 19:00 на Новом канале!

Напомним также, что Надежда Матвеева вновь станет единственной ведущей «Все буде добре»​. Подробнее о новых изменениях проекта по ссылке.