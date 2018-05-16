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Ведущие Оля Манько и Макс Узол испытали на себе самые экзотические работы Эквадора

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Ведущие шоу «Заробітчани» Нового канала охотились на личинок и работали в борделе.
Проект Заробітчани где смотреть выпуск об Эквадоре
Проект Заробітчани где смотреть выпуск об Эквадоре
пресс служба Нового канала

Пять городов, 17 часов в воздухе, 16 новых профессий и две недели в экзотической стране. Команду «Заробітчан» не пугают ни расстояния, ни экстремальные вакансии, ни бессонные ночи. Ребята отправились в Южную Америку, чтобы передать колорит страны глазами местных жителей.

Макс Узол говорит:

В Южной Америке, в Амазонских джунглях я устроился собирателем личинок чонтакурос. И это была одна из самых адских работ из нескольких десятков, которые я попробовал на «Заробітчанах». Личинки – это огромные гусеницы, местные ими питаются. Собирать их нужно в диких джунглях. Моими проводниками были индейцы Кечуа. После дня работы там тело заживало несколько недель. Меня всего искусали мошки и москиты. Они там не пьют кровь, а просто откусывают кусочки кожи. Рана после укуса жутко распухает.

Макс Узол фото
Макс Узол фото
пресс служба Нового канала

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Пока Макс добывал местные деликатесы в джунглях, его коллега и жена Оля Манько нашла не менее экстремальную вакансию. Девушка устроилась на работу в… бордель.

Ольга Манько говорит:

Мы узнали, что в Эквадоре бордели государственные, и не смогли пройти мимо такой интересной особенности страны. Девушки там могут зарабатывать до 300 долларов в день. А это, к слову, средняя зарплата по стране за месяц!

Ольга Манько фото
Ольга Манько фото
пресс-служба Нового канала

Чем закончились опасные авантюры журналистов «Заробітчан» – смотрите здесь:

Напомним также, что Нетта Барзилай отказалась от выступления в России. Подробнее о мотивах певицы по ссылке.

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Теги: Заробітчани, проект Заробітчани, профессии, фото
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Источник: ivona bigmir)net
Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  16.05.2018, 17:10
Оценка:  0
pусский
А укропские шлюхи и педриллы в России заработали гораздо больше за менее короткое время, чем вызвали у меня громкий пердёж от смеха над украинской недонацией!
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