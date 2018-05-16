Надежда Матвеева вновь станет единственной ведущей «Все буде добре»​

Осенью любимый украинцами проект СТБ возвращается к формату полезных советов.

Команда, идя навстречу пожеланиям телезрителей, уже приступила к работе над новыми выпусками. Надежда Матвеева снова станет единственной ведущей «Все буде добре», а увидеть премьеру можно будет уже в сентябре этого года.

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Директор ТО, создающего проект «Все буде добре», Андрей Оленич, объясняет причины изменений:

Мы проанализировали отклики зрителей на весенний формат «Все буде добре», и увидели, что они соскучились по полезности. Решили, что будет правильным прислушаться к просьбам аудитории, которая все эти 5 лет была с нами, и пойти ей навстречу. Но проект не делает шаг назад - он снова трансформируется.

Фото Надежды Матвеевой пресс-служба канала СТБ

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В новом сезоне ведущая «Все буде добре» будет помогать гостям студии решить какую-то проблему. Поможет Надежде в этом команда экспертов. В каждом выпуске таких героев около пяти; они поделятся своей жизненной историей и получат практические рекомендации экспертов для преодоления конкретной проблемы. Пул экспертов от выпуска к выпуску будет меняться. Обязательной составляющей каждого эпизода остается кулинарная рубрика.

Надежда Матвеева фото пресс-служба канала СТБ

Андрей Оленич добавил:

Проект очень благодарен Ане, Вике и Лиле за полсотни крутых программ. Я надеюсь, что мы еще встретимся с этими прекрасными девушками на площадке какого-нибудь развлекательного ток-шоу.

Выпуски «Все буде добре» с четырьмя ведущими в студии будут выходить в эфире СТБ до июня, после чего проект уйдет на каникулы.

Напомним также, что Национальная опера Украины присоединилась к проекту о потере слуха. Подробнее по ссылке.