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Надежда Матвеева вновь станет единственной ведущей «Все буде добре»​

Комментариев: 6
Осенью любимый украинцами проект СТБ возвращается к формату полезных советов.
Проект Все буде добре меняет формат
Проект Все буде добре меняет формат
пресс-служба канала СТБ

Команда, идя навстречу пожеланиям телезрителей, уже приступила к работе над новыми выпусками. Надежда Матвеева снова станет единственной ведущей «Все буде добре», а увидеть премьеру можно будет уже в сентябре этого года.

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Директор ТО, создающего проект «Все буде добре», Андрей Оленич, объясняет причины изменений:

Мы проанализировали отклики зрителей на весенний формат «Все буде добре», и увидели, что они соскучились по полезности. Решили, что будет правильным прислушаться к просьбам аудитории, которая все эти 5 лет была с нами, и пойти ей навстречу. Но проект не делает шаг назад - он снова трансформируется.

Фото Надежды Матвеевой
Фото Надежды Матвеевой
пресс-служба канала СТБ

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В новом сезоне ведущая «Все буде добре» будет помогать гостям студии решить какую-то проблему. Поможет Надежде в этом команда экспертов. В каждом выпуске таких героев около пяти; они поделятся своей жизненной историей и получат практические рекомендации экспертов для преодоления конкретной проблемы. Пул экспертов от выпуска к выпуску будет меняться. Обязательной составляющей каждого эпизода остается кулинарная рубрика.

Надежда Матвеева фото
Надежда Матвеева фото
пресс-служба канала СТБ

Андрей Оленич добавил:

Проект очень благодарен Ане, Вике и Лиле за полсотни крутых программ. Я надеюсь, что мы еще встретимся с этими прекрасными девушками на площадке какого-нибудь развлекательного ток-шоу.

Выпуски «Все буде добре» с четырьмя ведущими в студии будут выходить в эфире СТБ до июня, после чего проект уйдет на каникулы.

Напомним также, что Национальная опера Украины присоединилась к проекту о потере слуха. Подробнее по ссылке

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Теги: Все буде добре, формат, советы, возвращение, Надежда Матвеева, фото
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба

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    Комментариев (6)
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    pусский  (аноним)  16.05.2018, 17:56
    Оценка:  0
    pусский
    Нихуя не добре, она засраная страшила!
    гость  (аноним)  16.05.2018, 16:49
    Оценка:  0
    гость
    Гость в 16.34! А что, "тётки предпенсионного возраста и бабульки на пенсии" - не люди? Им что, смотреть сериал "Школа", которому абсолютно незаслуженно рукоплещет молодёжь?? Пиарят Тринчер и прочих девчонок, вроде бы они совершили подвиг! Каждому своё.
    гость  (аноним)  16.05.2018, 16:42
    Оценка:  0
    гость
    Слава тебе, Господи! Ну просто не было сил смотреть на эту "пацанку-панянку" Вику с её отвратительным суржиком, хриплым голосом и дурацкими репликами! Боже упаси снова её увидеть в "новых развлекательных шоу"!!!
    гость  (аноним)  16.05.2018, 16:34
    Оценка:  0
    гость
    Любимица тёток предпенсионного возраста и бабулек на пенсии . Они с остервенением смотрят её передачи, не отрываясь от экрана )
    гость  (аноним)  16.05.2018, 16:10
    Оценка:  0
    гость
    Сказать что это ебaлo бесит меня, не сказать ничего.
    гость  (аноним)  16.05.2018, 16:06
    Оценка:  -1
    гость
    Фубля пудель
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