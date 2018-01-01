Стало известно, как принц Гарри и Меган Маркл проведут ночь накануне свадьбы

Церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл состоится уже через несколько дней.

Принц Гарри и его будущая жена Меган Маркл давно сообщили новость о предстоящей свадьбе, которая состоится уже 19 мая. В преддверии торжества публика активно обсуждает не только образ невесты, но и ее родственников. А теперь в СМИ появилась информация, как будущие супруги проведут ночь перед свадьбой.

Читайте также: Свадьба Меган Маркл и принца Гарри: где смотреть онлайн трансляцию?

Как сообщает издание People, ночь накануне церемонии бракосочетания, с 18 на 19 мая, принц Гарри и Меган Маркл проведут отдельно. Невеста будет ночевать вместе со своей мамой в шикарном отеле Cliveden House. Примечательно, что принц Гарри также будет пребывать в одном из отелей Великобритании.

Меган Маркл и принц Гарри фото gettyImages.com

Отметим, недавно также в СМИ появилась информация, что отец Меган Маркл не посетит свадьбу дочери, объясняя такое решение плохим самочувствием. Кто поведет невесту под венец – пока остается загадкой, но это можно будет узнать во время онлайн-трансляции церемонии бракосочетания.

Напомним, Мария Яремчук сообщила, что уходит со сцены. Подробнее узнайте по ссылке.