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Стало известно, как принц Гарри и Меган Маркл проведут ночь накануне свадьбы

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Церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл состоится уже через несколько дней.
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
gettyImages.com

Принц Гарри и его будущая жена Меган Маркл давно сообщили новость о предстоящей свадьбе, которая состоится уже 19 мая. В преддверии торжества публика активно обсуждает не только образ невесты, но и ее родственников. А теперь в СМИ появилась информация, как будущие супруги проведут ночь перед свадьбой.

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Как сообщает издание People, ночь накануне церемонии бракосочетания, с 18 на 19 мая, принц Гарри и Меган Маркл проведут отдельно. Невеста будет ночевать вместе со своей мамой в шикарном отеле Cliveden House. Примечательно, что принц Гарри также будет пребывать в одном из отелей Великобритании.

Меган Маркл и принц Гарри фото
Меган Маркл и принц Гарри фото
gettyImages.com

Отметим, недавно также в СМИ появилась информация, что отец Меган Маркл не посетит свадьбу дочери, объясняя такое решение плохим самочувствием. Кто поведет невесту под венец – пока остается загадкой, но это можно будет узнать во время онлайн-трансляции церемонии бракосочетания.

Напомним, Мария Яремчук сообщила, что уходит со сцены. Подробнее узнайте по ссылке.

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Теги: принц Гарри и Меган Маркл, свадьба, королевская свадьба, принц Гарри, Меган Маркл, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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