Беременная Ева Лонгория снялась в откровенной съемке

На последних сроках беременности Ева Лонгория снялась в сексуальной фотосъемке.

Совсем скоро 43-летняя актриса Ева Лонгория станет мамой в первый раз. Как сообщает сама звезда, беременность стала одним из самых лучших периодов в ее жизни.Так, на последних сроках беременности Ева Лонгори решила запечатлить себя в откровенной фотосъемке. Актриса снялась в смелой фотосессии для журнала Iris Covet Book.

instagram.com/evalongoria

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На снимках Ева Лонгория позирует в стильных купальниках и демонстрирует свой округлившийся живот.Звезда не стесняется своего интересного положения и активно демонстрирует откровенные фотографии со съемки для журнала Iris Covet Book на своей странице в Instagram.

В одном из интервью Ева Лонгория рассказала:

До беременности я могла чуть-чуть поправиться, а для прессы этого было достаточно, чтобы объявить, что жду ребенка. Когда же мы с мужем узнали, что я действительно беременна, он старался скрыть эту новость от журналистов. Тогда я сказала ему: “Не беспокойся, они все время пишут, что я беременна. Все нормально. Сейчас они объявят, что я переедаю, а я скажу, мол, нет, теперь я на самом деле беременна!"

Стоит отметить, что Ева Лонгория родит своему 49-летнему мужу Хосе Антонио Бастону ребенка, который для нее будет первенцем.

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