Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Беременная Ева Лонгория снялась в откровенной съемке

Комментариев: 1
На последних сроках беременности Ева Лонгория снялась в сексуальной фотосъемке.
Ева Лонгория беременна - откровенная фотосессия
Ева Лонгория беременна - откровенная фотосессия
instagram.com/evalongoria

Совсем скоро 43-летняя актриса Ева Лонгория станет мамой в первый раз. Как сообщает сама звезда, беременность стала одним из самых лучших периодов в ее жизни.Так, на последних сроках беременности Ева Лонгори решила запечатлить себя в откровенной фотосъемке. Актриса снялась в смелой фотосессии для журнала Iris Covet Book. 

instagram.com/evalongoria

Читайте также: Модель Victoria's Secret Шанель Иман беременна

На снимках Ева Лонгория позирует в стильных купальниках и демонстрирует свой округлившийся живот.Звезда не стесняется своего интересного положения и активно демонстрирует откровенные фотографии со съемки для журнала Iris Covet Book на своей странице в Instagram.

В одном из интервью Ева Лонгория рассказала:

До беременности я могла чуть-чуть поправиться, а для прессы этого было достаточно, чтобы объявить, что жду ребенка. Когда же мы с мужем узнали, что я действительно беременна, он старался скрыть эту новость от журналистов. Тогда я сказала ему: “Не беспокойся, они все время пишут, что я беременна. Все нормально. Сейчас они объявят, что я переедаю, а я скажу, мол, нет, теперь я на самом деле беременна!"

Стоит отметить, что Ева Лонгория родит своему 49-летнему мужу Хосе Антонио Бастону ребенка, который для нее будет первенцем.

Напомним также, что Позитив из Время и Стекло заговорил о готовности стать отцом. Подробнее по ссылке.

Поделись:
Теги: Ева Лонгория, беременность, фотосессия, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Андрей Вл-ч  (аноним)  16.05.2018, 14:59
Оценка:  0
Андрей Вл-ч
Горохового супа с селёдкой или пиндосского сала чесноком переела? Ничё, скоро пропердится и всё наладится. Главное не обосраться на людях.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь