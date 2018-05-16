Мария Яремчук сообщила причину ухода со сцены

Мария Яремчук: «У меня начинались панические атаки».

Мария Яремчук сообщила, что уходит со сцены. Такое заявление она сделала на своей странице в Instagram. Артистка не называла причин, но сказала, что дает последние концерты и не будет выступать.

Читайте также: Позитив рассказал о знакомстве с супругой

Чуть позже Мария Яремчук дала интервью, в котором сообщила причины такого решение. Она покидает сцену из-за панических атак. Артистка отмечает, что почти год решалась на этот шаг, ведь выходить на сцену ей стало сложнее:

Я обращалась к помощи разных психоаналитиков и никто мне не мог ничего сказать! Конечно, я психологически здоровый человек, но мне было сложно выходить на сцену! У меня начинались панические атаки. Я не стесняюсь об этом говорить! Были случаи, когда я не выходила на сцену, хотя для меня это вообще непонятно, ведь я всегда рвалась туда! Для меня каждый выход на сцену - это как маленькая смерть, как Голгофа! Немеет тело, хочется бежать.

Мария Яремчук фото instagram.com/m_yaremchuk

Судя по словам Марии Яремчук, она уходит лишь на какое-то время. А вернется под новым именем, образом и с новой музыкой:

Понимая теперь саму себя, я не вижу смысла петь ту музыку, которую пела, носить то имя, которое я носила и тот багаж также! Это, наверное, сложно - оставлять наработки, если они есть, как бы кто к ним не относился! Все, что уже есть, - это много, и сказать: "Пока!" тяжеловато. Я боялась. Я целый год принимала решение! Оно не является импульсивным! Это не эмоция! Это осознанное решение!

Напомним, что Лилия Ребрик ответила на критику, что рано вернулась в эфир. Она отметила, что любит свою работу.