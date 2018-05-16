DZIDZIO підготував масштабний тур «SUPER-PUPER»

DZIDZIO готує одне з наймасштабніших українських шоу.

Всеукраїнський МЕГА ТУР DZIDZIO «SUPER-PUPER» налічує близько 50 концертів і розпочнеться 26 травня 2018 року концертом на стадіоні “Арена Львів».

Афіша концертної програми DZIDZIO пресс-служба

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Саме тут, на стадіоні «Арена Львів», 5 років тому 18 травня 2013 року відбувся перший масштабний сольний концерт гурту DZIDZIO, що зібрав більше 25 000 глядачів.

На прес-конференції 14 травня з приводу старту туру, команда, що готує велике концертне шоу на чолі з Михайлом Хомою (Дзідзьо), розповіли про подробиці підготовки.

Пресс-конференція DZIDZIO фото пресс-служба

Анатолій Єрохін, режисер-постановник шоу DZIDZIO «SUPER-PUPER», розповів:

В шоу вперше в Україні буде використано 400 квадратних метрів цільного світлодіодного екрану та найпотужніші світлові прилади, які тільки-но приїхали до України.

Найнеочікуванішим реквізитом, на думку режисера та особисто Дзідзя стане літаюча тарілка, яка має прилетіти прямо на стадіон «Арена Львів».

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Номери супроводжуватимуться танцювальними постановками. Для балету художник з костюмів Катерина Олішевська спеціально розробляє сценічне вбрання, яке буде доповнене яскравими дивакуватими головними уборами.

Фото з пресс-конференції DZIDZIO пресс-служба

Анатолій Безух, продюсер DZIDZIO, зазначив:

На виготовлення шоу, не враховуючи технічного райдеру, витрачено 15 млн грн, тому буде на що подивитися.

Організатор туру, директор компанії «Квартал Концерт», Максим Ткаченко, повідомив, що на сьогодні в турі заплановано вже більше 50 концертів і запити продовжують надходити з різних міст. Крім стадіонів та палаців спорту, будуть також літні відкриті майданчики, а в деяких містах проведуть по 2-3 концерти поспіль.

У рамках туру буде презентовано новий альбом з одноіменною назвою “SUPER-PUPER“.

Тур SUPER-PUPER від DZIDZIO фото пресс-служба

Фінальним концертом туру стане шоу у столичному “Палаці Спорту“, що відбудеться 20 листопада 2018 року, на якому організатори планують зібрати більше 10 тисяч глядачів. Саме тут на шоу DZIDZIO “SUPER-PUPER“ глядачі будуть мати нагоду привітати Дзідзя з ювілеєм, який він відзначатиме у цей день.

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