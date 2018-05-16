DZIDZIO підготував масштабний тур «SUPER-PUPER»
Всеукраїнський МЕГА ТУР DZIDZIO «SUPER-PUPER» налічує близько 50 концертів і розпочнеться 26 травня 2018 року концертом на стадіоні “Арена Львів».
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Саме тут, на стадіоні «Арена Львів», 5 років тому 18 травня 2013 року відбувся перший масштабний сольний концерт гурту DZIDZIO, що зібрав більше 25 000 глядачів.
На прес-конференції 14 травня з приводу старту туру, команда, що готує велике концертне шоу на чолі з Михайлом Хомою (Дзідзьо), розповіли про подробиці підготовки.
Анатолій Єрохін, режисер-постановник шоу DZIDZIO «SUPER-PUPER», розповів:
В шоу вперше в Україні буде використано 400 квадратних метрів цільного світлодіодного екрану та найпотужніші світлові прилади, які тільки-но приїхали до України.
Найнеочікуванішим реквізитом, на думку режисера та особисто Дзідзя стане літаюча тарілка, яка має прилетіти прямо на стадіон «Арена Львів».
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Номери супроводжуватимуться танцювальними постановками. Для балету художник з костюмів Катерина Олішевська спеціально розробляє сценічне вбрання, яке буде доповнене яскравими дивакуватими головними уборами.
Анатолій Безух, продюсер DZIDZIO, зазначив:
На виготовлення шоу, не враховуючи технічного райдеру, витрачено 15 млн грн, тому буде на що подивитися.
Організатор туру, директор компанії «Квартал Концерт», Максим Ткаченко, повідомив, що на сьогодні в турі заплановано вже більше 50 концертів і запити продовжують надходити з різних міст. Крім стадіонів та палаців спорту, будуть також літні відкриті майданчики, а в деяких містах проведуть по 2-3 концерти поспіль.
У рамках туру буде презентовано новий альбом з одноіменною назвою “SUPER-PUPER“.
Фінальним концертом туру стане шоу у столичному “Палаці Спорту“, що відбудеться 20 листопада 2018 року, на якому організатори планують зібрати більше 10 тисяч глядачів. Саме тут на шоу DZIDZIO “SUPER-PUPER“ глядачі будуть мати нагоду привітати Дзідзя з ювілеєм, який він відзначатиме у цей день.
Нагадаємо також, що The HARDKISS, Артем Пивоваров, TAYANNA та інші українскі артисти нагородили талановитих дітей на фестивалі у Греції. Подробиці за посиланням.
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