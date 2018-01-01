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Автор песни "Мамо" Дианна Гольдэ представила свою версию хита в День Матери

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13 мая Дианна Гольдэ организовала вечер "Мамо, час як вода" с благотворительным аукционом в помощь пожилым людям, которые находятся в специализированных домах.
Дианна Гольдэ представила свою версию хита Мамо
Дианна Гольдэ представила свою версию хита Мамо
пресс-служба

Многие артисты поддержали инициативу поэтессы, свои музыкальные подарки сделали Нина Матвиенко, Денис Повалий, группа LUMIERE, Сергей Костецкий, Наталья Шелепницкая, Алёна Гребенюк и другие.

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Настоящим сюрпризом вечера стала песня "Мамо" в исполнении самого автора хита, Дианны Гольдэ.

Обложка песни Мамо Дианны Гольдэ
Обложка песни Мамо Дианны Гольдэ
пресс-служба

Композиция прозвучала настолько трогательно, что расплакался весь зал.

Ранее Дианна поделилась, что начала петь ради мамы, вернее в память о ней.

Послушать песню можно здесь:

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о премьере нового сингла Артема Пивоварова. Подробнее по ссылке.

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Теги: Дианна Гольдэ, хит, обработка, видео
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Источник: ivona bigmir)net

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