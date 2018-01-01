Украинская певица KiRA MAZUR представила новую песню «Долонями»

Украинская певица, автор и композитор KiRA MAZUR представит новую песню - «Долонями».

14 мая KiRA MAZUR презентует абсолютно новую песню. Композиция «Долонями» отличается от предыдущих работ артистки стилем и эмоциональным наполнением.

KiRA MAZUR, цитируя строки из песни, комментирует:

"Ми створені, щоб квіли цвіли поміж нами…". Я всегда стараюсь быть честной с собой, с людьми, со своими слушателями! Пишу песни сама, и каждая из них - это настоящие чувства. "Долонями" - трек, который окутывает целым спектром эмоций, передает мое внутреннее состояние, и всем напоминает, что мы созданы друг для друга...

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Певица уверенна, что порой тактильная коммуникация имеет значительно большую силу чем любое словесное признание, это и стало главной идеей песни и клипа, режиссурой которого занималась сама Кира, совместно с известным дизайнером Алёной Олейник (Oleynik Studio). В видео артистка покажет самых разных, но, главное, реальных людей: влюбленные пары, семьи, друзья, родители-дети. Не выдуманные отношения с настоящими переживаниями и чувствами будут продемонстрированы через микродвижения рук, взглядов, эмоций.

KiRA MAZUR фото пресс-служба

Основная идея «Долонями» - основана на правде и искренности - у каждого из нас есть своя история становления в жизни и эти истории тоже будут озвучены. Выпуском песни и клипа KiRA MAZUR запустит социальное движение, так называемый, круговорот правды. Артистка готова поведать свою непростую, но искреннюю историю, одна часть, которой будет раскрыта в самом клипе на песню «Долонями».

Послушать песню можно здесь:

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