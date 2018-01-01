"Провинциальный"​: премьера нового сингла Артема Пивоварова

Артем Пивоваров зарождает новую философию #Провинциальный , которую уже исповедуют тысячи личностей идущих к своей мечте . «Сколько раз вставал и падал!» - слоган сегодняшнего провинциала!

«Провинциальный» - это большая песня, главная история жизни Артема Пивоварова и зеркальное отражение его пути. «Провинциальный» стала самой длительной выдержкой в репертуаре Артема- восемь лет от идеи до реализации. «Провинциальный» - это история одного обычного парня, которая коснётся каждого.

Артем Пивоваров фото пресс-служба

Мне захотелось рассказать о своем происхождении. В каком бы часовом поясе я не находился, я всегда помню и с гордостью проговариваю про себя - я #Провинциальный. 19 лет я формировал свою личность в маленьком городе Волчанск и продолжаю делать это и по сей день... в других городах и странах, начиная каждый день с себя, но всегда в моем сердце есть ощущение и осознание своего происхождения. Помню кто я и откуда. Помню с чего все начиналось. Сколько раз вставал и падал! Помню людей, которые были со мной рядом в самые разные минуты. Все эти картины-воспоминания как татуировки на моем теле - они со мной навсегда. Я все тот же парень из Волчанска, с мечтой в кармане, с огнем внутри и с безграничным желанием сделать мир, хоть немного лучше! Я - Провинциальный!

Артем поделился впечатлениями:

Читайте также: В Лиссабоне Руслана представила экзотическое шоу WILD ENERGY

Артем Пивоваров словно глоток кислорода для реалий украинского шоубиза. Он принадлежит новому поколению исполнителей – дерзких, нестандартных, внутренне свободных. Если говорить о музыкальных трендах, Артем Пивоваров — несомненно, один из их законодателей.

Послушать тизер песни можно здесь:

Напомним также, что группа Mountain Breeze презентовала клип "Running Low". Подробнее по ссылке.