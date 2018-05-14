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Юрий Горбунов опубликовал редкий кадр с супругой и сыном

Комментариев: 2
Юрий Горбунова поделился фотографией с семейного отдыха.
Юрий Горбунов показал фото с женой и сыном
Юрий Горбунов показал фото с женой и сыном
instagram.com/gorbunovyuriy

Украинский ведущий Юрий Горбунов недавно был на отдыхе со своей супругой Екатериной Осадчей и их общим сыном. Вот только публиковал он только свои снимки или отдельно снимки своей супруги.

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Сейчас же на странице Юрия Горбунова в Instagram появилось фото, на котором позирует сам актер, его супруга и сын.

К сожалению, лиц их не видно. Пара просто сфотографировала свои тени на песке.

 

Ми!!! #разомдобре

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

Но и такая фотография порадовала подписчиков Горбунова. Многие уже ждут, когда же пара покажет своего сына.

Напомним, что Позитив заговорил о детях. Артист ответил, котов ли он к наследникам. Подробности читайте по ссылке.

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Теги: Юрий Горбунов, Юрий Горбунов фото, семейное фото, жена, сын, отдых
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  15.05.2018, 16:25
Оценка:  0
pусский
Кто этот чмырь?
гость  (аноним)  15.05.2018, 16:07
Оценка:  0
гость
Смешно читать такое выражение, как "редкий кадр"! Да инет заполонён вот такими семейными "редкими кадрами"!
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