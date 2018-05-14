Юрий Горбунов опубликовал редкий кадр с супругой и сыном

Юрий Горбунова поделился фотографией с семейного отдыха.

Украинский ведущий Юрий Горбунов недавно был на отдыхе со своей супругой Екатериной Осадчей и их общим сыном. Вот только публиковал он только свои снимки или отдельно снимки своей супруги.

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Сейчас же на странице Юрия Горбунова в Instagram появилось фото, на котором позирует сам актер, его супруга и сын.

К сожалению, лиц их не видно. Пара просто сфотографировала свои тени на песке.

Ми!!! #разомдобре Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) 14 Тра 2018 р. о 12:28 PDT

Но и такая фотография порадовала подписчиков Горбунова. Многие уже ждут, когда же пара покажет своего сына.

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