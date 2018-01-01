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Mountain Breeze презентовали клип "Running Low"

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Группа Mountain Breeze сняли новый клип в Португалии.
Новый клип группы Mountain Breeze
Новый клип группы Mountain Breeze
пресс-служба

Съемки клипа прошли в Португалии. Команде удалось создать легкое, атмосферное видео, декорациями которого стали набережные Лиссабона и скалы на берегу Атлантического океана.

Клип Mountain Breeze фото
Клип Mountain Breeze фото
пресс-служба

Александр Беляк, фронтмен, говорит:

Мы получили невероятное удовольствие, ведь это была наша первая съемка клипа! По секрету — это видео мы снимали раньше «I See You». А Португалия просто замечательная, и Лиссабон, и океан. Мы обязательно туда вернёмся. И я надеюсь, наш восторг и настроение передадутся всем, кто посмотрит это видео!

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Running Low стал вторым клипом в репертуаре Mountain Breeze. Режиссером выступил Виктор Скуратовский, работавший с музыкантами над предыдущим видео на песню «I See You», которое, к слову, достиг отметки в миллион просмотров на Youtube.

Группа Mountain Breeze фото
Группа Mountain Breeze фото
пресс-служба

Посмотреть клип можно здесь:

Напомним также, что по информации СМИ Диана Крюгер беременна. Причины, по которым был сделан данный вывод, можно узнать по ссылке.

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Теги: mountain breeze, mountain breeze клипы, новый клип, видео
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Источник: ivona bigmir)net

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