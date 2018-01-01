ТОП-10 номеров «Евровидения 2018» глазами режиссера Германа Ненова

Герман Ненов — клипмейкер, режиссер-постановщик номеров и шоу Оли Поляковой, Ivan Navi, Сергея Лазарева, Златы Огневич, Евгения Хмары и многих других, отправился в Лиссабон, где побывал не только на эфире популярного песенного конкурса, но и на генеральных репетициях, воочию увидев все происходящее.

Сразу же по горячим следам и с самыми свежими эмоциями эксклюзивно для Ivona Герман составил ТОП-10 номеров «Евровидения 2018», которые понравились ему больше всего.

Первое место — Кипp

Постановщику – пять с плюсом! Обожаю такие номера, где каждый режиссерский акцент на своем месте!

Второе место — Швеция

Один из лучших номеров в этом году. Потрясающая работа режиссера-постановщика, великолепная работа художника по свету, когда на артиста работают только боковые прострелы, а фронтального света нет. Все грамотно раскадровано. Номер целостный. Это роскошно!

Третье место — Болгария

Один из моих любимых номеров! Безумно фирменно, стильно и потрясающе раскадровано! Вкусно, в тренде, не банально!

Четвертое место — Украина

Читайте также: Звезды сериала «Школа» рассказали интересные подробности работы на съемочной площадке

Номер достойный. Интересная постановка, сценография, образное решение. Все назвали это гробом, но это очень крутая тема — кокон, из которого вылезает Melovin. Он рожден музыкой, он спускается по лестнице своей жизни, потом поднимается, лестница начинает гореть. Жаль, что ушла та наглость, которая была на отборе. Но в целом номер — хорош. А его: «О-о-о-о-о» хором пел весь Euro Village в Португалии.

Пятое место — Израиль

Моя цыпа! Роскошная женщина, которой много во всех лучших смыслах! Человек-харизма! Ставил ставки на нее с самого начала. Она – сама себе перфоманс. Уверена в своей победе настолько, что котики из номера, машущие лапкой, приглашают всех в Израиль.

Шестое место — Австрия

Этот исполнитель мне понравился давно — еще когда он выпустил клип. Вкусный и фирменный номер, который смело можно ставить на «Грэмми». Ничего лишнего. Но видно, что сам артист на финале устал.

Седьмое место — Чехия

Стильный номер в модных цветах, артист берет зрителя своей инфантильностью и непосредственностью. Номер не зря был на хороших позициях у букмекеров.

Восьмое место — Германия

Номер с проекционным экраном, который сконструирован буквально за тридцать секунд, выделяется из других. Номер минималистичный, стильный.

Девятое место — Литва

Читайте также: Руслан Квинта преобразил супер-хит "Снов осколки" для Dj NANA

В этом году на «Евровидении» достаточно сложная сцена. Артисты на ней — оголенные. Все недостатки видны как на ладони. Такую сцену нужно уметь на себя надеть. Девочке из Литвы это удалось. На сцене минимализм, но это грамотный минимализм. От нее нельзя оторвать глаз — тембр, харизма. А режиссер это все только грамотно подчеркнул. Может, и банально, но очень красиво и мило. Плюс шикарный вокал.

Десятое место — Норвегия

Несмотря на то, что, мне кажется, Александр Рыбак потерял ту искру и харизму, которая у него была, когда он девять лет назад участвовал в «Евровидении», по сравнению с другими выступил он неплохо. Поэтому я добавил его в свою персональную десятку. Хотя очень сильно видно, что его номер позаимствован у победителя 2015-го — Монса Зельмерлева. Явные отсылки к его перфомансу.

Напомним также, что ранее в честь дня рождения Святослава Вакарчука мы публиковали подборку его лучших клипов. Подробнее по ссылке.