День рождения Alyosha: топ-5 клипов певицы

14 мая свой день рождения отмечает известная украинская певица Alyosha. По случаю дня рождения звезды представляем пятёрку наиболее знаковых и эффектных клипов исполнительницы.

“Sweet People” (2010)

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Именно с песней “Sweet People” Alyosha представила Украину на конкурсе “Евровидение-2010” в Осло. “Sweet People” — это песня-обращение к людям с призывом оберегать нашу планету от разрушения, имеющая социальный подтекст и глубокую философию. Англоязычный текст песни “Sweet People” написан самой певицей, а к созданию музыки, кроме неё, были причастны её продюсер Вадим Лисица и саунд-продюсер Борис Кукоба.

“Феромоны любви” (2012)

Alyosha, которая является и автором слов этого сингла, призывает:

Слова этой песни каждый должен для себя расшифровать и понять. Мой посыл таков: люди, загляните себе в души, прислушайтесь к себе и своим чувствам. Не нужно верить всему услышанному. Любите!

Режиссёром клипа стал Александр Филатович.

“Безоружная” (2014)

Впервые на съёмках видео певица обнажилась для одного из кадров. Режиссёр Олег Борщевский умело открыл наготу исполнительницы, оставив зрителям только зацепки для домыслов.

Alyosha поделилась:

Этот клип для всех, кто умеет любить по-настоящему. Не ради себя, а ради другого человека. Открывая все тайные комнаты своей души, отдавая все, что есть, всю себя.

“Калина” (2017)

Благодаря “Калине” Alyosha не просто затанцевала сама, но и заставила танцевать всю страну! Второй год песня находится в активной ротации радиостанций Украины и является одним из самых горячих хитов. С песней “Калина” Alyosha стала лауреатом премии “M1 Music Awards” в номинации “Червона рута”.

“На фоні — Париж” (2017)

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В основе клипа “На фоні — Париж” — история о том, что было бы, если бы Адам и Ева не поддались искушению. Экранизировать именно эту композицию команда певицы решила не просто так, ведь песня — особенная для Alyosha: она очень тщательно подбирала каждое слово в тексте к ней. В результате работа получилась лирической и нежной.

В ближайшее время Alyosha порадует поклонников новым клипом на песню “Текіла”, lyric video на которую вызвало бурную реакцию в Сети:

Напомним также, что ранее, в честь дня рождения певицы, мы публиковали секреты красоты, которыми пользуется Alyosha. Подробнее читайте по ссылке.