Секреты красоты Alyosha: как ухаживает за собой украинская певица

Сегодня, 14 мая, свой день рождения празднует украинская певица Alyosha.

Сегодня, в честь дня рождения украинской певицы Alyosha, которой исполняется 32 года, наша редакция Ivona решила написать секреты красоты звезды. Украинская знаменитость решила поделится со своими поклонниками, как она ухаживает за своей кожей лица, тела и волосами. А также певица призналась, что помогает ей поддерживать стройную фигуру.

Читайте также: Алла Барановская показала, как выглядела во время беременности

В летнее время певица очень тщательно ухаживает за своими волосами: звезда всегда прячет их от солнца и использует специальный солнцезащитный спрей, чтобы защитить от сечения и сухости.

Певица Alyosha фото instagram.com/alyoshasinger/

Чтобы волосы меньше травмировались и небыли сухими Alyosha всегда пользуется профессиональными сыворотками и маслами. Очень часто певица отдает предпочтение средствам для волос, содержащим кератин.

Летом в косметичке Alyosha всегда есть солнцезащитный крем с самой высокой степенью защиты.

Alyosha фото instagram.com/alyoshasinger/

В жаркий сезон также звезда отдает предпочтение такому уходу: звезда выбирает тонизирующие средства и очищает кожу легкими пенками. В качестве тонизации Alyosha предпочитает использовать обычный лед. Кубик льда утром хорошо тонизирует, увлажняет и бодрит кожу.

Чтобы держать себя в форме, Alyosha часто посещает спортзал, пьет ежедневно витаминные фреши и сбалансированно питается.

Фото певицы Alyosha instagram.com/alyoshasinger/

Напомним также, что у фронтмена группы Океан Эльзы - Святослава Вакарчука - день рождения тоже 14 мая. В связи с этим наша редакция собрала подборку лучших клипов вокалиста, которую можно просмотреть по ссылке.