Победитель Евровидения 2018 – Нетта Барзилай из Израиля

Победитель Евровидения 2018 в Португалии определится в финале конкурса.

Победителем Евровидения 2018 стала участница от Израиля — Нетта Барзилай (Netta Barzilai) с песней “TOY“. По результатам голосования жюри и телезрителей Нетта получила 529 баллов.

Объявление победителя Евровидения 2018 в Португалии

Победитель Евровидения 2018 — Нетта Барзилай (Netta Barzilai) “TOY“ смотреть выступление

Финал Евровидения 2018 стартовал в Лиссабоне (Португалия) 12 мая. В нем первенство оспаривают 26 участников. Ранее 20 финалистов определились по результатам голосования в двух полуфиналах, которые состоялись 8 и 10 мая.

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Кто участвует в финале Евровидения

В финал Евровидения 2018 прошли следующие страны: Украина, Испания, Словения, Литва, Австрия, Эстония, Норвегия, Португалия, Великобритания, Сербия, Германия, Албания, Франция, Чехия, Дания, Австралия, Финляндия, Болгария, Молдова, Швеция, Венгрия, Израиль, Нидерланды, Ирландия, Кипр, Италия.

Среди них страны так называемой “Большой пятерки“ — основатели и основные спонсоры конкурса, которые автоматически проходят в финал. Это Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания. Кроме того, в финал проходит страна-хозяйка конкурса. В 2018 году это Португалия.

Открывать финальные выступления Евровидения 2018 выпала честь Украине. Согласно результатам жеребьевки, первым на сцену вышел украинец MELOVIN с композицией “Under The Ladder“.

MELOVIN в финале Евровидения 2018 eurovision.tv

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Еще до старта конкурса букмекеры делали свои ставки и прогнозировали победу участнице из Израиля Нетте Барзилай.

После первых репетиций и полуфиналов эксперты снова поменяли свое мнение и уже пророчили выигрыш представительнице Кипра Элени Фурейра. На втором и третьем месте по прогнозам оказались Израиль и Франция соответственно.

Как выбирают победителя Евровидения

Отметим, что голосование за победителя Евровидения проходит в два этапа. Первыми свои баллы от 1 до 12 называет жюри конкурса. После этого оглашаются баллы, которые присудила конкурсантам каждая из стран-участниц (также от 1 до 12). Затем эти баллы суммируют и получают общую оценку. В случае, если участники набирают одинаковое количество голосов, решающим будет результат голосования телезрителей.

Смотрите финал песенного конкурса Евровидение 2018 в Португалии онлайн по ссылке.