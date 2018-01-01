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Евровидение-2018: кто победит в конкурсе

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Европейские букмекеры сделали новый прогноз относительно победителя Евровидения-2018 .
Представитель Украины на Евровидении 2018 MELOVIN
Представитель Украины на Евровидении 2018 MELOVIN
Униан

Уже сегодня вечером состоится финал международного песенного конкурса Евровидение 2018. В четверг, 10 мая, в Лиссабоне своим ярким номером зрителей удивил представитель Украины - MELOVIN, а после был определен полный состав финалистов. Букмекеры William Hill сделали новые прогнозы относительно победителя Евровидения 2018 и рекомендуют ставить на Элени Фурейра с Кипра. 

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Кто победит на Евровидении 2018: прогнозу букмекеров

Элени Фурейра выступит на музыкальном конкурсе с песней Fuego. По результатам первого полуфинала певица попала в финал, где во второй раз представит свою страну с той же песней. Именно этой девушке эксперты предрекают победу. 

Евровидение 2018 - Eleni Foureira – Fuego – Кипр: смотреть видео выступления 

Второе место букмекерского топа занимает певица Нетта Барзилай из Израиля. 

Евровидение 2018 – Netta Barzilai – Toy – Израиль: смотреть видео выступления 

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Александр Рыбак, представляющий Норвегию, после второго полуфинала переместился со второго на девятое место в списке букмекеров. 

Евровидение 2018 – Alexander Rybak – That's How You Write А Song – Норвегия: смотреть видео выступления 

Представительница Эстонии – Элина Нечаева, которой раньше прогнозировали победу в конкурсе, на сегодняшний день делит 10 место вместе с конкурсанткой от Австралии. 

Евровидение 2018 – Elina Nechayeva – La Forza – Эстония: смотреть видео выступления 

Украина не вошла в топ-15 претендентов на победу. Косте Бочарову отдали лишь 20 место. 

Финал Евровидения 2018: 12 марта 22:00 смотреть онлайн.

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Теги: евровидение 2018, прогнозы букмекеров
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