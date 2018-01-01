Евровидение-2018: кто победит в конкурсе
Уже сегодня вечером состоится финал международного песенного конкурса Евровидение 2018. В четверг, 10 мая, в Лиссабоне своим ярким номером зрителей удивил представитель Украины - MELOVIN, а после был определен полный состав финалистов. Букмекеры William Hill сделали новые прогнозы относительно победителя Евровидения 2018 и рекомендуют ставить на Элени Фурейра с Кипра.
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Кто победит на Евровидении 2018: прогнозу букмекеров
Элени Фурейра выступит на музыкальном конкурсе с песней Fuego. По результатам первого полуфинала певица попала в финал, где во второй раз представит свою страну с той же песней. Именно этой девушке эксперты предрекают победу.
Евровидение 2018 - Eleni Foureira – Fuego – Кипр: смотреть видео выступления
Второе место букмекерского топа занимает певица Нетта Барзилай из Израиля.
Евровидение 2018 – Netta Barzilai – Toy – Израиль: смотреть видео выступления
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Александр Рыбак, представляющий Норвегию, после второго полуфинала переместился со второго на девятое место в списке букмекеров.
Евровидение 2018 – Alexander Rybak – That's How You Write А Song – Норвегия: смотреть видео выступления
Представительница Эстонии – Элина Нечаева, которой раньше прогнозировали победу в конкурсе, на сегодняшний день делит 10 место вместе с конкурсанткой от Австралии.
Евровидение 2018 – Elina Nechayeva – La Forza – Эстония: смотреть видео выступления
Украина не вошла в топ-15 претендентов на победу. Косте Бочарову отдали лишь 20 место.
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