Актер Крис Прэтт получит Премию поколений от MTV

Церемония MTV Movie & TV Awards пройдет 18 июня в Лос-Анджелесе.

Голливудский актер Крис Прэтт, он же Звездный Лорд в фильмах «Стражи галактики и «Мстители: Война бесконечности», получит премию поколений канала MTV на церемонии Movie & TV Awards, сообщает THR.

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Помимо франшиз Марвел, значимыми в карьере Прэтта считаются картины «Парк Юрского периода», «Великолепная семерка» и «Пассажиры».

Крис Прэтт в роли Питера Квилла Кадр из фильма «Стражи галактики»

Ранее премией поколений канала MTV были отмечены Уилл Смит, Риз Уизерспун, Роберт Дауни младший, Марк Уолберг, Сандра Буллок, Джейми Фокс, Джонни Депп, Бен Стиллер, Майк Майерс, Адам Сэндлер, Том Круз и Джим Керри.

Церемония MTV Movie & TV Awards пройдет 18 июня в Лос-Анджелесе.

Напомним, что фантастический блокбастер «Мстители: Война бесконечности», в котором сыграл Крис Прэтт, собрал рекордную сумму за первые выходные проката.