Актер Крис Прэтт получит Премию поколений от MTV
Голливудский актер Крис Прэтт, он же Звездный Лорд в фильмах «Стражи галактики и «Мстители: Война бесконечности», получит премию поколений канала MTV на церемонии Movie & TV Awards, сообщает THR.
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Помимо франшиз Марвел, значимыми в карьере Прэтта считаются картины «Парк Юрского периода», «Великолепная семерка» и «Пассажиры».
Ранее премией поколений канала MTV были отмечены Уилл Смит, Риз Уизерспун, Роберт Дауни младший, Марк Уолберг, Сандра Буллок, Джейми Фокс, Джонни Депп, Бен Стиллер, Майк Майерс, Адам Сэндлер, Том Круз и Джим Керри.
Церемония MTV Movie & TV Awards пройдет 18 июня в Лос-Анджелесе.
Напомним, что фантастический блокбастер «Мстители: Война бесконечности», в котором сыграл Крис Прэтт, собрал рекордную сумму за первые выходные проката.
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