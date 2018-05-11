Жан Беленюк удивил своими способностями

Украинский чемпион рассекретил свой скрытый талант, сорвав аплодисменты в студии «СуперИнтуиции».

Мало кто знал о том, что украинский спортсмен, чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Жан Беленюк отлично исполняет народные танцы! Убедиться в артистичности борца можно лично, посмотрев сегодня вечером новый выпуск игрового шоу «СуперИнтуиция».

Потап, Сергей Притула и Наталья Могилевская фото пресс-служба Нового канала

По правилам проекта, Жан Беленюк был обладателем любопытной способности, о которой не догадывались ни зрители, ни герои выпуска – Наталья Могилевская и Потап. Не сразу звезды украинского шоу-бизнеса угадали, что под категорией «танцует народные танцы» скрывался известный борец!

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Отгадав «незнакомца» на тумбочке, звездные участники заявили, что не отпустят Жана Беленюка без доказательств своего умения. Но, стоит отметить, к народному перформансу спортсмен подготовился заранее. Потому, переодевшись в шаровары и вышиванку, лихо исполнил гопак под украинскую народную песню! Оказалось, в детстве Беленюк ходил в танцевальный кружок.

СупрИнтуиция фото пресс-служба Нового канала

Жан Беленюк рассказал за кулисами:

Когда мне было шесть лет, родители записали меня на народные танцы. Но долго я там не продержался. Меня оттуда выгнали потому, что не был предрасположен для этих занятий (улыбается). Зато вспомнил все полученные тогда навыки за пять минут до своего выступления. Так что, считайте, это был почти экспромт. Сейчас я танцую очень редко. В основном, вдохновение приходит под трендовые треки на вечеринках с друзьями.

Новые выпуски игрового шоу «СуперИнтуиция» - каждую пятницу, в 19:00 в на Новом канале!

Напомним также, что в одном из выпусков развлекательного шоу "Хто зверху?" Сергей Притула дал полезный для мужчин совет. Что за совет, а так же остальные подробности можно узнать по ссылке.