Я соромлюсь свого тіла: врачи поставили диагноз украинскому обществу

С 17 по 31 мая украинцы увидят уникальный социальный фотопроект телеканала СТБ и проекта «Я соромлюсь свого тіла». В Центре украинской культуры и искусств пройдет первая фотовыставка с участием героев медицинского реалити, которое помогает людям заново полюбить свое тело и начать новую жизнь. 21 история, которая вдохновляет никогда не сдаваться и не опускать руки, ведь за свое здоровье всегда нужно бороться.

Врачи проекта Валерий Ославский, Людмила Шупенюк и Катерина Безвершенко на проекте стремятся помочь в решении не только медицинских проблем — они борются с глупостью, стыдливостью и предрассудками в обществе. В связи с этим мы решили спросить их мнение – изменилось ли отношение общества к такому уникальному медицинскому проекту как «Я соромлюсь свого тіла» за 5 лет в эфире.

Врачи проекта Я соромлюсь свого тіла фото пресс-служба канала СТБ

Катерина Безвершенко считает:

Определенно могу сказать, что за 5 лет проекта в эфире диагноз украинского общества изменился. Абсолютно зашоренных людей стало меньше. Есть несмелые, нерешительные, есть продвинутые, которые много читают. Иногда, даже излишне начитанные, которые потом неправильно эти знания применяют. Но в целом, я считаю, что общество стало морально здоровее.

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Хотя многие украинцы боятся откровенности проекта и операций, которые показывают на экране, Валерий уверен, что попасть в святую святых, - операционную, и увидеть глазами хирурга операционное поле, это невероятно. Это возможность быть причастным к великому.

Я соромлюсь свого тіла фото пресс-служба канала СТБ

Людмиле Шупенюк изначально казалось, что все намного лучше, а в проекте они преувеличивают:

Каждый врач имеет свой круг пациентов и тебе кажется, что весь мир такой же. А когда к тебе попадает кто-то извне, то ты понимаешь, что не все так хорошо живут. Иногда ко мне приходят на прием молодые девушки, которые, при таком изобилии информации со всех сторон, проявляют такую безграмотность в отношении здоровья. Эти неправильные установки, которые заложены у нас с детства, очень многим не дают понять, как можно жить по-другому. Но появилась большая часть женщин из разных возрастных групп готовых меняться и жить по-другому. У меня был случай, когда ко мне на прием пришла бабушка 80+ из геронтологического санатория. Она посмотрела нашу программу о гимнастике для интимных мышц и пришла, чтобы я упражнения ей показала. Так что люди готовы меняться и прислушиваться в любом возрасте. Наша страна может выздороветь и у нее будет прекрасное будущее. У нас огромный жизненный потенциал. Больше любви к себе, и мы будем самой здоровой нацией.

Адрес фотовыставки: ул. Хоревая, 19в (Центр украинской культуры и искусств, м. Контрактовая площадь)

Вход бесплатный.

Время работы: пн-пт 10:00-19:00, сб-нд 10:00- 18:00.

Напомним также, что в Украине состоится третий общенациональный проект для красивых и успешных женщин «Мrs. Ukraine World Open 2018. Подробнее об участниках и конкурсе можно узнать по ссылке.