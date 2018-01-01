Виталий Козловский выступил в Москве: первый комментарий певца

Недавнее выступление украинского певца Виталия Козловского вызвало большой ажиотаж и внимание к Козловскому. Как стало известно, Виталий Козловский выступил в Москве в честь Дня Победы.

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В социальных сетях пользователи опубликовали много видео и фото, которые подтверждают выступление Виталий Козловского в Москве.

Сейчас появился первый комментарий от Виталия Козловского относительного его выступления:

Козловский сообщил, почему он поехал в Москву и кто его туда пригласил:

Але для уникнення спекуляцій вважаю за необхідне сказати наступне.

За останні 4 роки я жодного разу не виступав в Росії і вважаю це недопустимим зі зрозумілих на те причин. Але коли від українців, які живуть у Росії, отримав запрошення виступити на концерті з нагоди Дня Перемоги - після тривалих сумнівів погодився. Я вшанував ветеранів там, де мене хотіли почути та з іншої нагоди цього виступу я б собі не дозволив. Переконаний, що ветерани в Москві такі ж, як і в Києві - вони разом пройшли страшну війну, перемогли у ній, заплативши дуже дорогу ціну. Вони йшли до кінця, не ділили себе на нації, це їх пам`ять. І вони заслуговують на те, щоб прожити свої останні роки гідно, відчуваючи нашу вдячність. Протистояння політиків (саме політиків, а не простих людей!!!), яке відбувається нині і призводить до нової війни та смертей моїх земляків - це страшно, але це не має нівелювати історію та подвиг тих, хто переміг у 1945-му. Не має ставати на заваді порозумінню людей адекватних та думаючих.Тому я не відмовився від цього виступу. І коли під час концерту отримав записку «Украина, мы тебя любим! Пусть всегда будет мир!» - Я зрозумів, що зробив все правильно.