Виталий Козловский выступил в Москве: первый комментарий певца
Недавнее выступление украинского певца Виталия Козловского вызвало большой ажиотаж и внимание к Козловскому. Как стало известно, Виталий Козловский выступил в Москве в честь Дня Победы.
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В социальных сетях пользователи опубликовали много видео и фото, которые подтверждают выступление Виталий Козловского в Москве.
Сейчас появился первый комментарий от Виталия Козловского относительного его выступления:
Я не заперечую своєї участі у концерті в Москві, присвяченому Дню Перемоги!
Козловский сообщил, почему он поехал в Москву и кто его туда пригласил:
Але для уникнення спекуляцій вважаю за необхідне сказати наступне.
За останні 4 роки я жодного разу не виступав в Росії і вважаю це недопустимим зі зрозумілих на те причин. Але коли від українців, які живуть у Росії, отримав запрошення виступити на концерті з нагоди Дня Перемоги - після тривалих сумнівів погодився. Я вшанував ветеранів там, де мене хотіли почути та з іншої нагоди цього виступу я б собі не дозволив. Переконаний, що ветерани в Москві такі ж, як і в Києві - вони разом пройшли страшну війну, перемогли у ній, заплативши дуже дорогу ціну. Вони йшли до кінця, не ділили себе на нації, це їх пам`ять. І вони заслуговують на те, щоб прожити свої останні роки гідно, відчуваючи нашу вдячність. Протистояння політиків (саме політиків, а не простих людей!!!), яке відбувається нині і призводить до нової війни та смертей моїх земляків - це страшно, але це не має нівелювати історію та подвиг тих, хто переміг у 1945-му. Не має ставати на заваді порозумінню людей адекватних та думаючих.Тому я не відмовився від цього виступу. І коли під час концерту отримав записку «Украина, мы тебя любим! Пусть всегда будет мир!» - Я зрозумів, що зробив все правильно.
Певец считает свои действия оправданными и не боится критики своих действий:
Це моя особиста думка, яку я нікому не нав’язую. Якою б не була суспільна реакція, це не змінить того факту, що я завжди був патріотом своєї країни і залишаюся ним. А цькування я не боюсь.
Вот пост Виталия Козловского в Facebook:
Напомним, что Джонни Депп устроил драку. Джонни Депп устроил драку на съемочной площадке.
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