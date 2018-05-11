MELOVIN в финале Евровидения 2018 – видео выступления

Номер представителя Украины на Евровидении 2018 MELOVIN смотрите на Ivona.

8 мая в Лиссабоне прошел первый полуфинал Евровидения 2018, а 10 – второй, где выступил представитель Украины MELOVIN, он же Костя Бочаров, и в результате которого определились финалисты конкурса.

Читай также: Евровидение-2018: кто победит в конкурсе

Выступление MELOVIN в полуфинале Евровидения 2018 instagram.com/melovin_official/

Во втором полуфинале Евровидения 2018 MELOVIN исполнил песню «Under The Ladder» и представил яркий номер:

Финал песенного конкурса Евровидение 2018, согласно результатам жеребьевки, открыл представитель Украины MELOVIN с композицией “Under The Ladder“. Отметим, что постановкой номера MELOVIN занимался известный украинский хореограф и режиссер Константин Томильченко. Он же ставил победный номер Джамалы на Евровидении в 2016 году.

Читай также: Евровидение 2018: MELOVIN демонстративно игнорировал российских журналистов на открытии конкурса





Выступление MELOVIN (Украина) в финале Евровидения 2018 в Португалии смотреть онлайн

Смотрите финал песенного конкурса Евровидение 2018 в Португалии онлайн по ссылке.