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MELOVIN в финале Евровидения 2018 – видео выступления

Спецтема: Евровидение 2018
Комментариев: 21
Номер представителя Украины на Евровидении 2018 MELOVIN смотрите на Ivona.
Украина в финале Евровидения 2018: выступление MELOVIN
Украина в финале Евровидения 2018: выступление MELOVIN
PrtSc from the YouTube-video

8 мая в Лиссабоне прошел первый полуфинал Евровидения 2018, а 10 – второй, где выступил представитель Украины MELOVIN, он же Костя Бочаров, и в результате которого определились финалисты конкурса.

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Выступление MELOVIN в полуфинале Евровидения 2018
Выступление MELOVIN в полуфинале Евровидения 2018
instagram.com/melovin_official/

Во втором полуфинале Евровидения 2018 MELOVIN исполнил песню «Under The Ladder» и представил яркий номер:

Финал песенного конкурса Евровидение 2018, согласно результатам жеребьевки, открыл представитель Украины MELOVIN с композицией “Under The Ladder“. Отметим, что постановкой номера MELOVIN занимался известный украинский хореограф и режиссер Константин Томильченко. Он же ставил победный номер Джамалы на Евровидении в 2016 году.  

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Выступление MELOVIN (Украина) в финале Евровидения 2018 в Португалии смотреть онлайн

Смотрите финал песенного конкурса Евровидение 2018 в Португалии онлайн по ссылке.

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Теги: MELOVIN, melovin евровидение 2018, выступление, видео
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (21)
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Осталось 600 символов
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Крупенечка    13.05.2018, 00:10
Оценка:  0
Крупенечка
Да у вашего Меловина наверное даже не встанет на усскую женщину, вошедшую в орящую ибу и остановившую коня на каку!..
гость  (аноним)  12.05.2018, 23:21
Оценка:  0
гость
Думаю, если ему предложат, его выебaть на сцене и дать от страны 12 балов. Согласится. Это место 17-19
гость  (аноним)  12.05.2018, 23:13
Оценка:  0
гость
На диване конечно с ним девки ... брали без кастинга. Никогда не видел в одном месте столько страшил. А этот малолетний дурачок курнуть успел.
pусский  (аноним)  12.05.2018, 12:21
Оценка:  0
pусский
Я тебе всё дерьмо из жопы вышибу, вышибатель, попадись мне в России!
ВАТОВЫШИБАТЕЛЬ  (аноним)  12.05.2018, 12:14
Оценка:  0
ВАТОВЫШИБАТЕЛЬ
Увлекательно читать коменты мышебратьев под видео с выступлением мироточащей горы)))
Полный провал сделал их на пару секунд адекватными))
гость  (аноним)  12.05.2018, 05:12
Оценка:  0
гость
САМОЙЛОВА ПОСЛЕ ОТСЕВА ВСТАЛА И ПОШЛА СО СЛОВАМИ: ВАС ДАЖЕ НАЙОБЫВАТЬ СКУШНО.
гость  (аноним)  11.05.2018, 18:29
Оценка:  0
гость
Очень большое спасибо что с а м о й л о в а не прошла дальше ( ужасное выступление и на неё смотреть не приятно и отвратительно).А вот на счёт того что Беларусь не прошла в финал, это не справедливо. М е л о в и н выложился на все 100%- молодец. Выиграет в этом году я думаю Кипр или Израиль.
pусский  (аноним)  11.05.2018, 17:52
Оценка:  -2
pусский
Молчать, пидapaсы, России насрать на это Европидение! На вас тоже насрать, на уёбка Меловина насрать, нам похyй на мелкие страны, потому что Россия - страшная сила!
Крупенечка    13.05.2018, 00:07
Оценка:  0
Крупенечка
Совершенно согласна! Нам насрать, а укропы как-то слишком перевозбудились!
гость  (аноним)  11.05.2018, 17:32
Оценка:  -1
гость
Главное не сильные толчки , чтоб глаз не выпал. Закатится не найдут. Будет потом гастролировать как капитан Флинт без глаза.
гость  (аноним)  11.05.2018, 17:29
Оценка:  -2
гость
22 место это супер
1  2  следующая →
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