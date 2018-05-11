MELOVIN в финале Евровидения 2018 – видео выступления
8 мая в Лиссабоне прошел первый полуфинал Евровидения 2018, а 10 – второй, где выступил представитель Украины MELOVIN, он же Костя Бочаров, и в результате которого определились финалисты конкурса.
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Во втором полуфинале Евровидения 2018 MELOVIN исполнил песню «Under The Ladder» и представил яркий номер:
Финал песенного конкурса Евровидение 2018, согласно результатам жеребьевки, открыл представитель Украины MELOVIN с композицией “Under The Ladder“. Отметим, что постановкой номера MELOVIN занимался известный украинский хореограф и режиссер Константин Томильченко. Он же ставил победный номер Джамалы на Евровидении в 2016 году.
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Выступление MELOVIN (Украина) в финале Евровидения 2018 в Португалии смотреть онлайн
Смотрите финал песенного конкурса Евровидение 2018 в Португалии онлайн по ссылке.
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