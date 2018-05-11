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Евровидение 2018: победители второго полуфинала

Спецтема: Евровидение 2018
Комментариев: 2
Кто будет выступать в финале конкурса Евровидение 2018?
Евровидение 2018: победители второго полуфинала
Евровидение 2018: победители второго полуфинала
Ivona bigmir)net

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Сегодня, 10 мая, прошел второй полуфинал конкурса Евровидение 2018. Как сообщалось ранее, во втором полуфинале выступило 18 стран-участниц. Артисты показали свои номера. А после голосования были оглашены результаты.

Стали известны имена еще 10-ти финалистов конкурса Евровидение 2018.

Имена финалистов конкурса Евровидение 2018:

  1. Сербия;
  2. Молдова;
  3. Венгрия;
  4. Украина;
  5. Швеция;
  6. Австралия;
  7. Норвегия;
  8. Дания;
  9. Словения;
  10. Нидерланды.

К слову, в финале, который пройдет 12 мая, станет известно, кто победил. Уже 11 мая все узнают имя победителя конкурса Евровидение 2018.

Напомним, что известно, кто из украинских артистов выступит в финале конкурса Евровидение 2018. Появилось имя приглашенного украинского артиста.

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Теги: евровидение 2018, Евровидение 2018 страны, второй полуфинал Евровидения, видео
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  11.05.2018, 00:45
Оценка:  -1
pусский
Я там гнойно пёрнул, бля!
valisay    11.05.2018, 00:34
Оценка:  0
valisay
К слову, в финале, который пройдет 12 мая, станет известно, кто победил. Уже 11 мая все узнают имя победителя конкурса Евровидение 2018.

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