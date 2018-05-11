Евровидение 2018: победители второго полуфинала
Спецтема: Евровидение 2018
Кто будет выступать в финале конкурса Евровидение 2018?
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Сегодня, 10 мая, прошел второй полуфинал конкурса Евровидение 2018. Как сообщалось ранее, во втором полуфинале выступило 18 стран-участниц. Артисты показали свои номера. А после голосования были оглашены результаты.
Стали известны имена еще 10-ти финалистов конкурса Евровидение 2018.
Имена финалистов конкурса Евровидение 2018:
- Сербия;
- Молдова;
- Венгрия;
- Украина;
- Швеция;
- Австралия;
- Норвегия;
- Дания;
- Словения;
- Нидерланды.
К слову, в финале, который пройдет 12 мая, станет известно, кто победил. Уже 11 мая все узнают имя победителя конкурса Евровидение 2018.
Напомним, что известно, кто из украинских артистов выступит в финале конкурса Евровидение 2018. Появилось имя приглашенного украинского артиста.
Полная версия правил
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