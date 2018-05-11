Евровидение 2018: победители второго полуфинала

Кто будет выступать в финале конкурса Евровидение 2018?

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Сегодня, 10 мая, прошел второй полуфинал конкурса Евровидение 2018. Как сообщалось ранее, во втором полуфинале выступило 18 стран-участниц. Артисты показали свои номера. А после голосования были оглашены результаты.

Стали известны имена еще 10-ти финалистов конкурса Евровидение 2018.

Имена финалистов конкурса Евровидение 2018:

Сербия; Молдова; Венгрия; Украина; Швеция; Австралия; Норвегия; Дания; Словения; Нидерланды.

К слову, в финале, который пройдет 12 мая, станет известно, кто победил. Уже 11 мая все узнают имя победителя конкурса Евровидение 2018.

Напомним, что известно, кто из украинских артистов выступит в финале конкурса Евровидение 2018. Появилось имя приглашенного украинского артиста.