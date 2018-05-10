Сергей Притула дал важный совет по поводу подарков девушкам

Советы звезд: ведущий Сергей Притула знает, что нужно дарить девушкам.

Сколько процентов женщин обидятся, если любимый вручит ей не подарок, а деньги на него? На такой вопрос пришлось отвечать мужской команде шоу «Хто зверху?» (Новый канал) после победы в очередном испытании.

Актер «Cтудии Квартал 95» Александр Пикалов тут же заявил:

Деньги, вещи – какая разница? Моя вот на все праздники деньги заказывает. И я этому очень рад!

К обсуждению присоединился ведущий Александр Скичко:

У меня немного не так. Моя заказывает себе определенный подарок. Говорит: «Хочу вот это». И я должен найти это, купить и принести. Если вдруг подарю равноценную сумму – ужасно обидится.

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А вот капитан мужской команды «Хто зверху?» Сергей Притула честно пытался быть романтичным. Но понял, что неожиданный подарок не всегда может быть удачным.

Сергей Притула и Леся Никитюк фото пресс-служба Нового канала

Ведущий Нового канала рассказал:

Вирішив я якось подарувати своїй красиву прикрасу ручної роботи. Таку автентичну, недешеву. Приходжу ввечері додому і кажу: «Сонечко, а я до тебе маю подарунок. Мені здається, тобі так гарно буде пасувати». А вона дивиться і каже: «Давай подаруємо це твоїй мамі, то трохи для старшої жінки таке носити». Після того я зрозумів, що не вмію вгадувати подарунки. І тому зараз зразу кажу: «Купи собі щось, але то буде від мене». До речі, я і сам, коли запрошую людей на день народження, зразу натякаю: Друзі, забудьте фразу «Не в грошах щастя». Усі здогадуються!

Сумела ли мужская команда дать правильный ответ?

Смотрите баттл Александра Пикалова, Сергея Конюшка, Александра Скичко, Сергея Притулы и Леси Никитюк, Елены Кравец, Елены Филоновой, Ольги Харлан сегодня, в 19:00 на Новом канале.

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