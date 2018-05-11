Наталья Могилевская рассказала неизвестный факт о себе

Наталья Могилевская сообщила об одном своем интересном увлечении.

На этот раз в студии шоу «СуперИнтуиция» ведущий Сергей Притула принимал старожилов украинского шоу-бизнеса! Рэпер и продюсер Потап встретился с Натальей Могилевской, а рассудило их «шестое чувство». Для таких участников специально подготовили непростых незнакомцев на тумбочках. Ими стали представители «звездной молодежи», среди которых − Мишель Андраде, Анастасия Востокова, Melovin, Костя Боровский, Жан Беленюк и другие.

СуперИнтуиция фото пресс-служба Нового канала

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Задача перед Натальей Могилевской и Потапом стояла весьма интересная: отгадать, кто же из знаменитых украинцев обладает скрытыми талантами. К примеру, танцует народные танцы, набивает татуировки, ест лезвия или работает электромонтером.

Впечатлившись предложенными категориями, Наталья Могилевская решила тоже раскрыть неизвестный факт о себе.

Певица призналась:

Я могу три часа подряд просидеть в позе лотоса и отключить все мысли больше чем на минуту. А вы попробуйте хотя бы несколько секунд просто ни о чем не думать!

Наталья могилевская, Потап и Сергей Притула фото пресс-служба Нового канала

Увидев изумленное выражение лиц Потапа и Сергея Притулы, Могилевская пояснила, что такую способность она развила благодаря своему давнему хобби – гималайской Сиддха-йоге.

Новый выпуск игрового шоу в пятницу в 19:00 на Новом канале!

Напомним также, что ранее мы публиковали анонс следующего выпуска “Холостяк 8“. Подробнее по ссылке.