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Наталья Могилевская рассказала неизвестный факт о себе

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Наталья Могилевская сообщила об одном своем интересном увлечении.
СуперИнтуиция сезон 4 выпуск от 10.05.2018
СуперИнтуиция сезон 4 выпуск от 10.05.2018
пресс-служба Нового канала

На этот раз в студии шоу «СуперИнтуиция» ведущий Сергей Притула принимал старожилов украинского шоу-бизнеса! Рэпер и продюсер Потап встретился с Натальей Могилевской, а рассудило их «шестое чувство». Для таких участников специально подготовили непростых незнакомцев на тумбочках. Ими стали представители «звездной молодежи», среди которых − Мишель Андраде, Анастасия Востокова, Melovin, Костя Боровский, Жан Беленюк и другие.

СуперИнтуиция фото
СуперИнтуиция фото
пресс-служба Нового канала

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Задача перед Натальей Могилевской и Потапом стояла весьма интересная: отгадать, кто же из знаменитых украинцев обладает скрытыми талантами. К примеру, танцует народные танцы, набивает татуировки, ест лезвия или работает электромонтером.

Впечатлившись предложенными категориями, Наталья Могилевская решила тоже раскрыть неизвестный факт о себе.

Певица призналась:

Я могу три часа подряд просидеть в позе лотоса и отключить все мысли больше чем на минуту. А вы попробуйте хотя бы несколько секунд просто ни о чем не думать!

Наталья могилевская, Потап и Сергей Притула фото
Наталья могилевская, Потап и Сергей Притула фото
пресс-служба Нового канала

Увидев изумленное выражение лиц Потапа и Сергея Притулы, Могилевская пояснила, что такую способность она развила благодаря своему давнему хобби – гималайской Сиддха-йоге.

Новый выпуск игрового шоу в пятницу в 19:00 на Новом канале!

Напомним также, что ранее мы публиковали анонс следующего выпуска “Холостяк 8“. Подробнее по ссылке.

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Теги: СуперИнтуиция, новый сезон, Сергей Притула, наталья могилевская, Потап
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба Нового канала

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