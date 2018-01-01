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Хлоя Морец выходит замуж?

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Хлоя Морец показала кольцо на безымянном пальце.
Хлоя Морец показала кольцо
Хлоя Морец показала кольцо
gettyImages.com

21-летняя актриса Хлоя Морец несколько лет состояла в романтических отношениях с 19-летним Бруклином Бекхэмом, но в последнее время все чаще появляется информация о том, что они уже не вместе. Более того, Бруклину приписывают роман с 28-летней танцовщицей.

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А теперь появились основания предполагать, что у Хлои Морец тоже новый парень. На днях девушка (уже не впервые) была замечена в компании актера и начинающего бейсболиста Алекса Роу. Папарацци засняли пару на одном из матчей, куда Хлоя, видимо, пришла, чтобы поддержать Алекса.

Хлоя Морец фото
Хлоя Морец фото
instagram.com/princess_chloegmoretz

Отметим, Хлоя Морец опубликовала в instastories фото, на котором видно кольцо на безымянном пальце актрисы, что и стало причиной обсуждений вероятной ее свадьбы. Хлоя пока не комментирует догадки подписчиков.

Кольцо Хлои Морец фото
Кольцо Хлои Морец фото
instagram.com/chloegmoretz​

Напомним, Миранда Керр родила сына. Имя ребенка и другие подробности узнайте по ссылке.

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Теги: Хлоя Морец, кольцо, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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