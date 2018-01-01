Миранда Керр и Эван Шпигель стали родителями.

В мае 2017 супермодель, ангел Victoria’s Secret Миранда Керр вышла замуж за миллиардера Эвана Шпигеля. А сегодня стало известно, что у супругов родился ребенок. Миранда Керр родила сына 7 мая, однако в СМИ эта информация попала только сегодня.

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Как сообщает источник, приближенный к паре, Миранда Керр родила сына в Лос-Анджелесе, а назвали мальчика Харт – в честь дедушки Эвана Шпигеля.

Беременная Миранда Керр instagram.com/mirandakerr​

Отметим, это первый общий ребенок супругов, но второй для Миранды Керр, ведь она уже воспитывает сына от предыдущего брака с Орландо Блумом.

Напомним, Ольга Фреймут показала своего 2-летнего сына. Фото смотрите по ссылке.