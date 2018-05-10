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Холостяк 8 сезон Украина: где смотреть 10 выпуск онлайн

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10 выпуск 8 сезона шоу Холостяк смотреть онлайн можно будет совсем скоро.
Холостяк 8 сезон 2018 Украина: смотреть 10 выпуск онлайн
Холостяк 8 сезон 2018 Украина: смотреть 10 выпуск онлайн
instagram.com/rozhdenanusi

Продолжается новое телешоу Холостяк 2018 в Украине.

11 мая, в пятницу, на телеканале СТБ и на нашем сайте ivona.bigmir.net традиционно можно посмотреть очередной выпуск Холостяк 8 сезон.

Главный герой украинского проекта - музыкант Рожден Ануси. 28-летний одессит стал известен после участия в одном из отечественных талант шоу. Хит Ануси “Знаешь” не одну неделю лидировала в iTunes.

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В девятом выпуске шоу Рождену предстояло сделать выбор, который ему не удался в предыдущей серии. Речь идет об Ольге и Яне. Он пригласил обоих на на свидания, где они собирали пазлы. Индивидуальное свидание с Галиной также получилось творческим, им вместе удалось создать подвеску. Позже девушки придумали, чем развеселить себя и удивить Холостяка. Для этого они надели парики и подобрали под них наряды. Было у Рождена и двойное свидание с Анетти и Натальей, на котором главному герою хотелось раскрыть девушек с другой стороны.

В финале выпуска оказалось, что дальше в шоу остаются трое участниц: Иванна, Галина и Наталья.

Очередной выпуск Холостяк 8 сезон смотреть онлайн можно совсем скоро.

Смотрите тут шоу Холостяк 8 сезон 9 выпуск онлайн.

Смотрите 10 выпуск онлайн здесь совсем скоро.

Напомним также, что сегодня -10.05.2018 - в Лиссабоне пройдет второй полуфинал Евровидения 2018, в котором будет выступать представитель от Украины MELOVIN. Смотреть второй полуфинал можно будет здесь.

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Теги: Холостяк, Холостяк 8, Рожден, Рожден Ануси, Рожден Холостяк, Холостяк 8 сезон, Холостяк 10 выпуск 8 сезон
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Источник: ivona bigmir)net

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