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Евровидение-2018: как проголосовать за участников

Спецтема: Евровидение 2018
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Украинцы смогут голосовать только во время второго полуфинала конкурса.
Евровидение-2018: как проголосовать за участников
Евровидение-2018: как проголосовать за участников
eurovision.tv

Вчера, 8 мая, состоялся первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2018, в результате чего были определены первые участники финала. Напомним, что представитель Украины на Евровидении-2018 MELOVIN выступит во втором полуфинале – 10 мая. 

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Принять участие в голосовании Евровидения-2018 может каждый житель страны-участника конкурса. Украина, согласно правилам, будет голосовать только во втором полуфинале. 

Зрители могут голосовать с помощью СМС и звонков, а также при помощи приложения “Телепортал“ (без возможности проголосовать за песню, которая представляет их собственную страну), передает Корреспондент. 

Как проголосовать на Евровидении-2018 

Проголосовать за понравившегося участника можно, отправив СМС с присвоенным ему числом на специальный номер, или же позвонить на номер, который будет объявлен в эфире.  

Украинцам нельзя голосовать за своего участника — MELOVIN, но зато можно поддержать конкурсантов из других стран. 

Зрительские баллы и баллы жюри будут объявлены отдельно в эфире. 

Евровидение 2018 второй полуфинал: смотреть онлайн.

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Теги: Евровидение-2018, голосование
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