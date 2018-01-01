Оля Полякова станет ведущей на канале «Украина»

Певица проведет прямой эфир утренней программы «Ранок з Україною».

10 мая украинцы проснутся под голос «самой красивой женщины страны» Оли Поляковой. Певица составит компанию ведущему Григорию Герману. А вот что думает сама артистка о временной смене своего амплуа:

Моя профессия позволяет мне ежедневно перевоплощаться в совершенно разные образы. Сегодня ты можешь быть участником телешоу или жюри юмористической программы, а уже завтра сниматься в кино – и это очень крутой экспириэнс. Если раньше я была героем утренних телевизионных шоу, то 10 мая я стану ведущей прямого эфира на телеканале «Украина». Безусловно, для меня это новый опыт просыпаться так рано, особенно если накануне я поздно вернусь домой после очередного концерта. Мне придется в 4 утра, вы представляете, 4 утра сесть на грим, а в 6 уже быть улыбчивой в эфире. Это просто невозможно! Но так как последние три года в моем концертном графике прослеживаются мазохистские наклонности, потому что нормальный человек с таким графиком просто не живет, я думаю, что с легкостью справлюсь и с этой задачей. До встречи в эфире! Не прошлепайте свой шанс проснуться в одной постели с Олей Поляковой (улыбается).

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