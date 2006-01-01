Шестнадцатикратный лауреат премии GRAMMY снялся в короткометражке украинского режиссера

Режиссер Алина Дианова-Сицилиано совместно с Because film rental and production завершила работу над документальным фильмом “Путешествие в Театр Тишины”. В съемках картины приняли участие звезды мировой музыкальной сцены – знаменитый итальянский тенор Андреа Бочелли, популярная американская пианистка и композитор Лола Астанова, а также шестнадцатикратный лауреат премии GRAMMY®, один из самых успешных продюсеров в истории музыки Дэвид Фостер, подаривший миру хиты Уитни Хьюстон, Майкла Джексона, Мадонны, Мэрайи Керри, Селин Дион и других исполнителей.

Фильм рассказывает o пути трех легендарных артистов и «Театрe Тишины» - уникальной концертной площадки под открытым небом в самом сердце Тосканы. Здесь, в 2006 году, Андреа Бочелли основал амфитеатр, открывшийся выступлением итальянского филармонического оркестра. С тех пор, один раз в год «Театр Тишины» собирает более 12 тысяч человек, специально приезжающих сюда со всего мира чтобы воочию увидеть этот уникальный концерт.

Андреа Бочелли говорит:

Пригласить столько людей в маленький городок, где нет никакой инфраструктуры для большой шоу-программы - это настоящее безумие. Но, когда я впервые увидел на родной земле столько гостей со всех уголков земного шара - это казалось прекрасным сном.

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«Театр Тишины» - атмосферное место, которое стало одной из центральных локаций картины. Именно сюда, после съемок в Голливуде, в доме Дэвида Фостера, где начинается история, переносится повествование фильма. Сюжет рассказывает о подготовке артистов к уникальному концерту дуэта Лолы Астановой и Андреа Бочелли, который состоялся в «Театре Тишины» в августе 2017-го года. Перед командой стояла задача передать ощущение «прикосновения к легендам». Зритель увидит и услышит артистов настоящими, такими, какими они есть – у себя дома, на сцене, за кулисами перед концертом, в репетиционном зале.

Лола Астанова, самая популярная пианистка Америки, чей дебют в легендарном Карнеги Холле вела лауреат премии Оскар Джули Эндрюс, рассказывает, что это необычный фильм об искусстве:

Алине удалось сделать документальный фильм не только о музыке и музыкантах, но шире - фильм о природе красоты. Это редкий талант суметь по-новому увидеть и раскрыть людей чья жизнь годами проходит на публике и, казалось бы, известна насквозь. А сделать все это в суете предконцертной подготовки тем более требует невероятного мастерства.” Лоле вторит Дэвид Фостер: “Фильм получился поразительным по красоте и содержанию, и остается только поаплодировать режиссеру и ее команде.

Украинский короткометражный фильм Путешествие к Театру Тишины пресс-служба

По мнению самой создательницы картины - Алины Диановой-Сицилиано - красота - это действие, процесс, и красота музыки в фильме отражается ее взаимосвязью с окружающим миром, именно через детализацию природы, Алина фокусирует зрителя на красоте музыки. “

Режиссер говорит:

Этот фильм рассказывает о красоте в разных ее проявлениях: красота мысли, природы, голоса, прикосновения...это момент гармонии, в который мы всегда хотим вернуться, а не вещь, которой мы хотим владеть. Это и есть главная тема фильма.

Съемки прошли в Лос-Анжелисе и Тоскане в Августе 2017-го года. Читайте также: Телеканал «Украина» приступил к съемкам детектива «КТО ТЫ?»

Режиссер Алина Дианова-Сицилиано на протяжении 6 лет сотрудничает с «Pinchuk Art Center». В 2015 году известный нью-йоркский художник Карлос Мотта совместно с Диановой-Сицилиано представили инсталляцию «Патриоты. Граждане. Любовники», которая вошла в ТОP-15 мировых выставок года по версии международного портала «Hyperallergic».

Кроме этого, режиссер активно снимает в США, Италии и Франции, а также сотрудничает со многими музыкантами из Украины и стран СНГ, среди которых: группы «СКАЙ» и «Друга рiка», музыкант Баста, исполнительницы Надежда Мейхер и Валерия, Лола Астанова, Степан Хаузер (2 Cellos) и многие другие.

Посмотреть фильм можно здесь:

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